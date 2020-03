Falleció el locutor y conductor Sergio Velasco Ferrero

En cine tuvo varias incursiones, siempre con el género de la comedia. Debutó en 1971 con El veraneo de los Campanelli junto con Alberto Anchart, Santiago Bal y Adolfo Linvel. Y se despidió conAtracción peculiar, en la última película protagonizada por el dúo Jorge Porcel y Alberto Olmedo, en 1988.

Dueño de una fuerte personalidad, ha tenido más de un cruce mediático al aire. Uno de los más emblemáticos fue el que protagonizó con Raúl Portal, tras criticar a los programas de archivo. “Los que hacen RSM, Zapping y TVR deberían estar presos. Es un delito lo que hacen: mostrar imágenes ajenas de programas es una barbaridad”, aseguró Velaso Ferrero. Sin dudarlo, el conductor de PNP le respondió: “Él se enojó conmigo, yo no me enojé con él. Le admito dos cosas: él es igual que yo, es un leche hervida. Se calentó por una cosa. Si dijo eso es porque lo pensó y lo creyó.”. Y luego agregó: “No lo grabamos más y no lo hacemos más, porque si lo hacemos es peor para él”.

Ferrero compartió diez años de su vida junto a la actriz y ex vedette Claudia Lapacó, con quien representó varios espectáculos de Café Concert: Ódienme o Quiéranme, Payasadas, Sexi-bon, Velasco Presidente y Mundialito Show, entre otros. En octubre de 1982 se casó con la actriz Adriana Salgueiro, con quien estuvo cuatro años en pareja.

Luego, su imagen se vio afectada por sus presentaciones judiciales, surgidas por problemas maritales con la ex mediática y abogada María Eugenia Zorzenón, con quien tuvo a su hija la actriz e ingeniera industrial Camila Velasco. Sus hijos mayores son Marcele e Iván Velasco.