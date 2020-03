El ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff sostuvo que las clases «virtuales» comenzarán este lunes

El ministro de Educación de la la provincia de Misiones, Miguel Sedoff aseguró en diálogo con Misiones On Line que desde este lunes empezarían las clases «vituales» a través de la plataforma Guacurarí y de las redes sociales para los alumnos de Misiones. Las clases presenciales fueron suspendidas el viernes y por el lapso de quince días para hacer frente a los casos de dengue y la posibilidad de coronavirus. «Las clases empezarían el lunes pero este fin de semana estuvimos trabajando con sugerencias, e intercambios con docentes y padres», aseguró el funcionario.

El ministro admitió que «el viernes pasado tuvimos 100 mil visitas, es impresionante. Esto generó mucho interés en diversos lugares del mundo». Por el momento «estamos trabajando con los equipos y cargando materiales».

Por otra parte, Sedoff contó que «en los espacios de radio y tv, se brindarán ayudas dos veces por día para reflexionar sobre el proceso educativo. En el marco de una emergencia no podemos plantear el desarrollo de un contenido curricular en particular, pero sí hablaremos de la mejor manera de aprovechar las herramientas que estamos planteando, cuáles son las alternativas en cada lugar de la provincia y defender la trayectoria escolar». También habrá material que se distribuirá por redes sociales y desde las escuelas.

«Siempre se dice que una crisis es una oportunidad porque nos obliga a pensar alternativas», reflexionó el ministro acerca de esta nueva manera de brindar educación. «Veníamos trabajando con plataformas educativas desde 2015 y ahora nos encontramos con el corte absoluto de la presencialidad así que este el momento de poner todo en la cancha. Eso es una verdadera medida de inclusión educativa y nos va a servir muchísimo porque se dejarán de lado muchos prejuicios», sostuvo y reafirmpo: «Estamos ante la oportunidad de cambiar la mentalidad sobre la educación».

Consultado sobre la suspensión de clases en todo el país, Sedoff dijo que «hoy es una posibilidad «. «Anoche estuve en contacto con los ministros, el ministerio de Educación de la Nación sacó acciones complementarias», indicó.

Sobre la suspensión de clases en Misiones (decisión que se tomó el jueves de la semana pasada), Sedoff aseguró que «la Nación entendió que Misiones tiene una situación particular en el país. La Argentina es muy grande y diversa y no se pueden tomar decisiones centralizadas. El 90 por ciento de nuestra frontera es con Brasil y Paraguay y eso nos pone en una condición particular de circulación de enfermedades, una condición mucho mas compleja y complicada que otra provincia».

Por otra parte, Sedoff habló de las protestas docentes que continúan realizándose y manifestó en ese sentido que «siempre estuvimos abiertos al diálogo, desde el principio planteé que esa es nuestra línea de trabajo».

«Abrimos un canal de diálogo y hasta ahora la respuesta ha sido seguir con la protesta, la sociedad deberá evaluar qué hace cada parte», agregó.

«El miércoles habrá una reunión con integrantes del Consejo General de Educación de la Cámara de Representas y el IPS, para escuchar los reclamos y enviarlos a las mesas técnicas de las paritarias», contó.

«La intención del gobernador (Oscar Herrera Ahuad) es escuchar a todos los misioneros por eso está constituida esta mesa de diálogo», finalizó.

