Sostienen que el impacto en la suspensión de boliches y restaurante podría dejar una merma significativa al comercio de Posadas

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Sergio Bresiski, resaltó lo positivo de las medidas de prevención en materia de emergencia sanitaria. No obstante, pidió que se tomen en cuenta a los empresarios, debido a la importancia del sector comercio en la generación de más de 32mil puestos de trabajo en la capital misionera.

Tras haber asumido el cargo, Sergio Bresiski, nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas reconoció que el contexto que atraviesa la economía argentina, sumado a la crisis sanitaria que se vive por el dengue y el coronavirus puede tener efectos sustanciales en el sector. Resaltó que el estado de emergencia emitido por la provincia es positivo, pero lamentó que afectará a los empresarios de servicios por los costos que representa estar parado.

“Es casi innegable la situación del país. Venimos con una crisis que parecía ser momentánea y se trasladó mucho tiempo y ahora se suma lo sanitarios. Todo esto junto parece una bomba atómica que puede ocasionar en la industria del comercio, no solo a nivel local, país y mundial”, comentó.

Para Bresiski, desde su sector esperaban el cumplimeinto de los 180 días dictados por el Gobierno Nacional para establecer un plan de acción y definirlo en una mesa de diálogo. No obstante, estimó que a raíz de los últimos sucesos sanitarios y sus repercusiones en la economía mundial están consientes de que las perspectivas pueden variar.

“En los últimos 10, 15 o cinco días la situación cambió muchísimo. No solo estamos con la economía congelada, sino que estos factores externos están congelando la economía a nivel global y nosotros como institución dialogamos constantemente con nuestros socios y con los comercios y empresarios que no están asociados para que juntos podamos acercar propuestas al Gobierno Municipal y Provincial para tratar de menguar los efectos en los comercios”, dijo.

Agregó que esta acción no solo busca proteger los intereses de los empresarios, sino a los puestos de trabajo que genera esta actividad. «En Posadas el comercio y la industria generan 32 mil puestos de trabajo y por eso siempre estamos dispuestos al diálogo. Ahora no podemos definir los efectos que tiene el poner a un ciudad en cuarentena y con estos bloqueos, creo que sería muy irresponsable».

No obstante, en relación a la disposición municipal de suspender las actividades en boliches y pubs como una medida para evitar la propagación del covid-19, señaló: “Los boliches no son solo un lugar para que los jóvenes se diviertan, sino que hay un empresario que apuesta y hay personal que trabaja. La pregunta es, ¿ahora cómo haremos frente a los gastos que ya tenemos girados?»

Precisó que en muchos casos ya tienen cheques emitidos por 60 días y que esta situación los pone en aprieto porque deben hacer pagos de quincenas y salarios. “Son medidas que a veces se toman porque son necesarias por una cuestión sanitaria, pero no debemos olvidarnos que del otro lado existe una necesidad económica que si se llegara a tomar malas medidas, el efecto sobre la economía local puede ser catastrófico”.

Con el decreto 331, el el Gobierno de Misiones dispuso “la suspensión de todo acto oficial que implique la concurrencia de público masivo por el plazo de 20 días” e invitó a los municipios, a los organismos de la Constitución y a los poderes Legislativo y Judicial a sumarse a la medida.

En ese sentido, el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto decidió que desde ayer se cierren temporalmente los locales bailables y pubs. Además, a partir de hoy, quedarán prohibidas las actividades en salones de eventos. Esta medida no alcanzará a restaurantes y bares. Así lo establece mediante la publicación del decreto 444/20.

Ley de góndolas

Al ser consultado sobre el impacto de la Ley de Góndolas que podría sumarse a otros de los desafíos para el sector, el empresario advirtió que desde la CCIP no tienen todavía una opinión definida. «Nosotros no emitimos un comunicado si estamos a favor o no. En lo particular, pienso que debemos darle tiempo a las medidas, una puede ser buena en un contexto y en otro no. De la misma manera pienso que desde la óptica de la gente que se ve beneficiada por esta Ley será buenísima», afirmó

«Hay que ser cautos y en este momento y situación que estamos hay que tratar de apoyar y que las medidas hagan su efecto. Es muy rápido decir que es malo y que es bueno», dijo.

Trabajo diferenciado

Bresiski sostuvo que a diferencia de su predecesor, Carlos María Beigbeder, su visión como arquitecto le hace ver a las ciudades desde otra perspectiva.

«Mi visión profesional como arquitecto me lleva a interpretar a la ciudad de una manera diferente, siempre entendieron a la ciudad como el territorio dentro del cual se desarrollan las transacciones comerciales y económicas y esto me permite tener algunos puntos diferenciadores o nuevos con respecto a las gestiones anteriores».

Añadió que desde su perspectiva, ya no hay un límite geográfico definido entre Posadas, Candelaria y Garupá y ese sistema urbano demanda una institucionalidad superior que pueda articular a las tres.

«Este sistema debe catalogarse como una microregión, teniendo en cuenta que ya no compiten los países para traer inversión extranjera, sino que son los conglomerados de ciudades que salen al mundo a competir».

Precisó que el efecto derrame sobre las provincias «casi siempre son orientadas por el Gobierno Nacional por preferencias», sin embargo el tener una microrregión permitirá tener un mayor respaldo.

Por último, el presidente de la CCIP sostuvo que las proyecciones no se ven tan positivas, pero “siempre se mantiene la esperanza”.

«La esperanza es lo último que se pierde y aunque he notado que ya estamos desilusionados, porque el año recién arrancó y han pasado muchísimas cosas en estos tres meses, creo que la única manera que tenemos para lograr salir adelante es trabajando y la única forma que vamos a tener de estar seguro que vamos a superar en el corto o el largo plazo, todo debe hacerse con esperanza y con ilusión de que esto vamos a superarlo y que se haga de la mejor manera», afirmó.

SPM