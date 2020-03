Herrera Ahuad reclamó a Nación el refuerzo de sanidad de frontera para intensificar controles en pasos migratorios

El gobernador de Misiones aprovechó en la jornada del viernes la visita de Wado de Pedro y Sabina Frederic a Iguazú, para solicitarle un refuerzo de agentes sanitarios en los diferentes accesos fronterizos que tiene la Provincia. “Prácticamente nos transformamos en un país aparte, si miran las estadísticas y observan la cantidad de personas que ingresan al país por Misiones y se atienden mayoritariamente en el sistema sanitario público”, aseveró.

Oscar Herrera Ahuad reveló, ante la consulta de Misiones Online, parte de las conversaciones que mantuvo el último viernes por la tarde en Iguazú, cuando recibió al ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro y a la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quienes arribaron para verificar la situación en el segundo punto de ingreso más importante del país, donde circulan más de 11 millones de personas por año. “Las impresiones que se llevaron los ministros fue que el estado Nacional, debe ayudar y acompañar a la provincia. Nosotros prácticamente nos transformamos en un país diferente. Porque cuando miran las estadísticas y observan la cantidad de gente que ingresa a una provincia como Misiones y se atienden solamente en el sistema sanitario público con la alta complejidad y algo del sector privado, obviamente que se dan cuenta de que deben ayudarnos”.

De Pedro y Frederic, enviados por el presidente Alberto Fernández a supervisar las medidas que se está tomando en las tres fronteras para contener la propagación del coronavirus, se llevaron un pedido concreto del gobernador de Misiones, “para que refuercen la sanidad de frontera que depende de la Nación. Que tomen las decisiones, que pongan los médicos, que pongan los recursos. No tienen que estar solamente nuestros agentes sanitarios y nuestros promotores de salud, allí tiene que estar sanidad de frontera con un equipo grande. Misiones va a ayudar, hoy estamos haciendo ese trabajo, pero necesitamos más ayuda”, confió Herrera Ahuad.

Informamos línea de comunicación para atención de guardia con médicos 24 hs. pic.twitter.com/HHhGiN5r4f — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) March 14, 2020



El jefe del Ejecutivo misionero observó ante los funcionarios nacionales, que no se aplica la misma política de los aeropuertos como Ezeiza, en los pasos fronterizos terrestres. “Si están cerrados los ingresos de las personas que vienen de áreas de riesgo y que no tienen domicilio en la Argentina en el aeropuerto de Ezeiza, ¿por qué lo tenemos que permitir en los puentes internacionales por donde ingresan a Misiones? Me parece que no es congruente con lo que venimos llevando adelante”. Y en ese sentido anticipó que “lo más probable es que se tomen esas determinaciones, que pacientes de riesgo que bajan en Foz de Iguazú y que se vienen para Misiones, que regresen por el puente para el otro lado. Si Brasil lees permitió bajar, es un problema de ellos, pero no pueden transferirnos el problema a nosotros”.

Fumigación, repelentes y más medidas en la Emergencia sanitaria

Las declaraciones del primer mandatario provincial, sucedieron en la mañana del sábado, cuando encabezó un operativo de fumigación y reparto de repelentes en la escuela 645 “Ejército Argentino” en Posadas, junto al intendente Leonardo Stelatto; el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el titular de la cartera educativa, Miguel Sedoff y la ministra de Desarrollo Social, Benilda Damer.

“En la cuestión política estamos tomando las medidas que son necesarias para este momento que debemos estar con mucha tranquilidad y con herramientas en la mano”, expresó Herrera tras supervisar el trabajo de los operarios municipales y ordenar acciones similares en todas las escuelas de la provincia. “No estamos en una etapa de crisis en la provincia, estamos en etapa de prevención, de concientización y de sensibilización”.

Herrera explicó que, en el marco de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica que decretó en la última semana, “hemos comprado 35 respiradores de alta complejidad con monitores, con fondos provinciales para tener en líneas las unidades críticas de los diferentes hospitales de Misiones”. Contó que antes de cumplirse 24 horas de la apertura de las líneas telefónicas para consultas pro cuadros febriles, “recibimos cientos y cientos de llamadas de toda la provincia”. Situación similar en “las visitas extraordinarias a la Plataforma Guacurarí” para que los niños no pierdan días de clases, “y eso tuvo el reconocimiento del presidente Alberto Fernández en un encuentro con gobernadores de la Argentina y eso nos fortalece”.

El gobernador manifestó además que, ante la aparición de algún paciente sospechoso de coronavirus en Misiones, “o con un nexo epidemiológico certero, ya tenemos definidos los espacios para aislarlo y tratarlo, ya sea con una complejidad baja, mediana o alta”.

