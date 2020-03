Coronavirus: denuncian que familiares del dueño de un restaurante chino de Posadas ingresaron al país por el puente y ahora una empleada está aislada

Una mujer está aislada en Posadas por posible caso de coronavirus. Trabaja en un restaurante de comida china. Según detalla en la denuncia policial familiares de los dueños del local de comida llegaron de Paraguay y a los pocos días parte del personal comenzó a sentir síntomas compatibles con el coronavirus.

La joven se acercó al hospital Fátima donde ordenaron su aislamiento total, pero denunció que sus empleadores no quieren que se sepa el caso para evitar el cierre del local, “la dueña no quiere que asistamos a un centro médico para que no le cierren”, expuso en la denuncia.