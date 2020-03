Internaron a un hombre por coronavirus en Mar del Plata y se encuentra grave

Se trata del único caso confirmado hasta el momento en dicha ciudad. El paciente permanece en una clínica privada, aislado y en estado «reservado», según confiaron fuentes médicas.

Su cuadro clínico, se pudo conocer, es grave a raíz de una pulmonía bilateral que demanda tratamiento con medicación y asistencia respiratoria mecánica.

Se trata de un hombre de 71 años que llegó el domingo último desde España . Se trasladó desde Ezeiza a Mar del Plata en un servicio de ómnibus que cubre esa ruta de manera directa. Allí, como presentaba fiebre, el amigo que lo fue a buscar lo trasladó directamente a la Clínica 25 de Mayo.

Dado su origen, con paso reciente en uno de los destinos que están considerados como focos principales de coronavirus, los médicos activaron el protocolo específico para casos sospechosos. «Se le colocó barbijo y se lo atendió alejado del resto de los pacientes», explicaron.

Si bien su cuadro era complejo desde el inicio, con compromiso para ambos pulmones, no se lo destinó al área de terapia intensiva sino que se habilitó un espacio exclusivo para que no tomara contacto con otros pacientes y profesionales no afectados a su caso.

Desde la clínica confirmaron que el paciente llegó con tos, fiebre y otros síntomas compatibles con coronavirus. Por eso se dispuso la realización de hisopados y su envío al Instituto Malbrán . Ayer por la tarde la secretaria de Salud del municipio, Viviana Bernabei , confirmó que esos análisis dieron positivo.

Responsables de ese establecimiento también advirtieron que la atención de este caso de coronavirus no representa ningún riesgo para otros internados , personal médico y tampoco para quienes llegan a los consultorios para las prácticas ambulatorias. «El servicio se mantiene con normalidad en todas sus áreas», confirmaron.

Las autoridades sanitarias locales trabajan ahora en el rastreo e identificación de pasajeros que viajaron con este hombre tanto en el avión que lo trajo desde España como en el ómnibus en el que viajó desde Ezeiza Mar del Plata. «El protocolo apunta a quienes estuvieron en un radio de dos butacas por delante, detrás o los costados», señaló Bernabei.

Mar del Plata ya suspendió desde ayer todos los eventos masivos y los espectáculos deportivos de alcance nacional se desarrollan sin público. Además el municipio declaró la emergencia sanitaria para una pronta disposición de recursos y conformó un comité de expertos para seguir de cerca la evolución de los casos y las medidas preventivas.

