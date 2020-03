Paraguay: fallecidos por Coronavirus no podrán ser velados

A partir del alto nivel de contagio que se produce con el coronavirus, la pregunta que se formulan en los países donde es reciente la aparición de la enfermedad es ¿Cómo proceder en caso de que hayan fallecidos a causa del Coronavirus?

Especialistas del vecino país, Paraguay, precisaron que debe tenerse en cuenta que ante una muerte por Covid-19, el cuerpo no podrá ser velado.

La suspensión del velorio se da por dos motivos, en primer lugar, porque la persona falleció a consecuencia del Coronavirus y éste sigue en el cuerpo; en segundo lugar, porque implica una aglomeración de personas que van a estar en contacto con familiares directos, que potencialmente podrían tener el virus, siempre de acuerdo a lo manifestado por el forense.

Pablo Lemir, director forense del Ministerio Público, explicó este jueves, paso a paso, las orientaciones para el manejo y el traslado de fallecidos a causa de dicha enfermedad.

Precisó que el procedimiento está basado en las normas de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses que fue presentada al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) como una cooperación por parte de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lemir explicó que, en primer lugar, «es necesario que la ciudadanía comprenda que aunque la persona ya haya fallecido, el virus todavía se encuentra en las heces, en la orina y en los fluidos, por lo tanto, todavía puede contagiar. Atendiendo a ello, el cuerpo podrá ser enterrado o cremado, pero no depositado en un panteón común».

La forma de iniciar el procedimiento dependerá de dónde falleció la persona, si es en el hospital o en su domicilio. Si el deceso se dio en un centro asistencial, los profesionales deberán tomar todas las medidas preventivas para resguardar su salud. Una vez preparados, deberán introducir el cuerpo en una bolsa mortuoria con todo lo que traía puesto, inclusive los insumos hospitalarios.

“Los que van a manejar el cuerpo tienen que tener las medidas preventivas, es decir, ropas especiales. Sobre todo debemos tener en cuenta el tapaboca (barbijos), que debe ser especial, el que se utiliza en casos ya confirmados de Coronavirus, tiene una clasificación N-95, además de los guantes. Se procede a meter el cuerpo en una bolsa, con todo, suero, catéter, entubado, con todos sus elementos, sin quitarlos. Se mete el cuerpo dentro de una bolsa mortuoria y se cierra. Posteriormente se procede a lavar y desinfectar la parte externa de la bolsa”, señaló.

Una vez que se completa el proceso de desinfección, se repite nuevamente el primer paso para luego depositar el cuerpo en el féretro.

“Esa bolsa se vuelve a meter en otra bolsa, la segunda bolsa también se sella y se procede a lavar con hipoclorito de sodio, esa segunda bolsa se coloca dentro del cajón donde va estar el cuerpo y el cajón se sella. Luego va directamente a ser enterrado o cremado. Se puede enterrar o cremar, lo que no se puede hacer es velar”, reiteró Lemir.

Transporte y entierro

El proceso de transporte se hace exactamente con las mismas precauciones, con los barbijos y demás indumentarias, incluso, el vehículo funerario que transporta el cadáver tiene que tener una separación física entre la cabina donde está el chofer y el lugar donde está el cajón.

Procedimiento en la casa

Si el paciente falleció en su casa, el procedimiento deberá ser el mismo que en el hospital, con la diferencia de quienes tratarán con el cadáver, en este caso, serán los encargados de una funeraria, dijo Lemir. Una vez finalizado el procedimiento, el propietario de la vivienda tendrá que desinfectar por completo la habitación donde el paciente estuvo aislado, siempre tomando todas las medidas de precaución.

“El lugar donde estuvo la persona con Coronavirus tiene que ser desinfectado. Los que van a desinfectar tienen que usar mascarillas, guantes y se debe limpiar toda la superficie de la habitación con lavandina diluida, no una lavandina pura. La dilución recomendada para ese tipo de casos es 10 cucharadas por litro. Debe usarse lavandina de 40% como mínimo. Los productos electrónicos se limpian con alcohol etílico del 70%”, finalizó.

Funerarias desconocen procedimientos ante muertes por coronavirus

Fernando Hellmers, asesor jurídico de la empresa funeraria Parque Serenidad de la capital paraguaya, confirmó al diario asunceño La Nación que no recibieron ninguna notificación por parte del Ministerio de Salud sobre cómo proceder en caso de solicitarse el servicio para un fallecido por Coronavirus. Tampoco fueron comunicados de que ningún cuerpo podrá ser velado.

Sin embargo, y a pesar de la situación, asegura que desde la empresa cuentan con todos los equipos para el tratamiento de este tipo de casos, y por lo tanto, el procedimiento se hace en base a todas las precauciones que siempre tomaron.

“En Paraguay no hay protocolo, para mí un protocolo es que el Ministerio de Salud emita un comunicado, que nos debería llegar a nosotros en primer lugar y a los centros asistenciales, que somos los que más vamos a tener contacto con personas fallecidas por este motivo. La palabra protocolo no la pone la empresa, la pone la autoridad. Hasta ahora la empresa nunca recibió ninguna notificación de parte de ninguna autoridad sanitaria de cómo puede comportarse, por lo tanto, el personal se comporta con todas las precauciones que siempre tuvo. Nos encantaría tener eso, porque sería un manual de procedimiento que no tenemos”, manifestó Hellmers.

Fuente: Diario La Nación, Paraguay. ZF