“No tomo alcohol y no fumo”, la fórmula del “Maestro” Antonio Ríos para seguir brillando en los escenarios después de cinco décadas

Sobreviviente de la vieja guardia de la movida tropical, el cantautor que nació en Chaco, pero vivió desde su infancia en los mismos pagos que Diego Maradona, regresó a Misiones convocado para un show en el Casino de Posadas y habló de todo. Su relación con la misionera Mariana de Melo, los goles que varios clubes de Primera División del fútbol argentino se perdieron y las claves de un éxito que no se termina.

Hay voces que trascienden las fronteras generacionales y se mantienen vigentes por el contenido de las letras y, sobre todo, por el ritmo pegadizo que invita a bailar siempre. El emblema es sin dudas Antonio Ríos, que a los 65 años sigue vigente arriba de los escenarios, no sólo cantando los hits que le permitió recorrer ciudades de todo el mundo, sino que continúa grabando e incluso se anima a la bachata, próximo estreno. El ex vocalista del grupo Sombras, líder indiscutido de la histórica agrupación Malagata y que, a fuerza de encadenar un éxito tras otro como solista, donde se consagró en la movida tropical como El Maestro, vino a Posadas convocado por el Casino para brindar un show (que se suspendió por la emergencia sanitaria) y recibió a Misiones Online para hablar de todo.

En un repaso por una carrera que lleva casi 50 años de vida, el chaqueño que nació en La Escondida, pueblo ubicado a 60 kilómetros de Chaco recordó que “hace más de 10 años que no venía a actuar en el casino de Posadas. Me gusta porque es otro tipo de gente, es como estar en el teatro”.

¿Cuál es el secreto para mantenerte vigente tanto tiempo?

“Me siento bien, me siento joven y soy sano. Me cuido mucho. Nunca tomé alcohol, no me gusta. El pasado con el alcohol con mi padre no fue muy bueno, lo mismo con mis tíos, entonces nunca se me ocurrió. Ni siquiera fumo, porque los profesores, cuando yo estudiaba canto me decían que no le tenía que dar humo a los pulmones y no le des frío a la garganta. Siempre natural, un poquito fresco, pero no helado. La garganta es mi herramienta de trabajo”.

¿Por qué seguís cantando?

“Tengo hijos (N. de la R: tiene 19 con cinco mujeres distintas) y sigo cantando porque quiero ayudarlos a todos. Estoy siempre con ellos y no quiero que les falte nada. Si me quedo en mi casa me voy a aburrir. Soy leonino y a los leoninos no nos gusta estar encerrados”.

A los siete años y tras el despido que sufrió su padre de la empresa en la que trabajaba, toda la familia de Antonio Río se mudó a Buenos Aires, a Villa Fiorito, los mismos pagos de Diego Maradona y de Chirola Yazalde (ex futbolista de Independiente). Zurdo, de buena pegada y según el mismo Antonio “un goleador”, el club El Porvenir de Gerli lo cobijó para jugar en las inferiores e incluso hasta la cuarta división. Pudo ser el fútbol el medio de vida de Antonio, pero el destino le tenía preparado otras canchas.

¿Por qué no te dedicaste al fútbol?

“Yo a El Porvenir iba a acompañar a mi hermano que jugaba de 2, mi primo que jugaba de número 10 y yo jugaba de número 11. Participábamos en campeonatos de barrio. Siempre fui goleador hasta que un día fui a Lanús y me querían fichar, pero yo estaba jugando en El Porvenir y me dijeron que esperara. Después fui a Vélez y también me quisieron fichar y tampoco pude quedarme porque estaba inscripto en El Porvenir. Hasta que se me dio la chance de ir a probarme a Racing, hago tres goles en la prueba y el entrenador de ese momento quería que me quede. Me convocó para que me integre a los entrenamientos un 2 de febrero y ese día me preguntaron si estaba fichado en algún club, le conté lo de El Porvenir hasta los 20 años, yo en ese momento tenía 18. Fui a hablar con el club y no me quisieron dar el pase porque estaban todos mis amigos del barrio, era el goleador y tuve que desistir”

¿Y allí definitivamente te dedicaste a la música?

“No. Yo A los 21 años me casé y dejé la música cinco años. Mi esposa no quería. Hasta que un día vino un amigo, que tenía un grupo de rock y el cantante se había quedado disfónico entonces me propone ir a cantar con ellos, mi señora me dice: ‘no me mires, vos sabes lo que tenés que hacer. Vos sabes que si volvés a cantar, nos separamos. Y le dije a los vagos ¿cuándo hay que ensayar?`”

¿Cuándo llegó la fama?

“A los 10 empecé a cantar y a los 13 años subí por primera vez a un escenario y recién a los 35 llegó el éxito. En ese tiempo yo me llegué a autopagar durante 8 años de mi carrera porque antes no ganábamos el dinero que se gana ahora y menos si no sos famoso, prácticamente no nos pagaban nada. La fama llegó en el grupo Sombras y en Malagata explotó. En el 83 me convocan desde el grupo Sombras para hacer coros y cantar porque el cantante de ese momento se hacía del lindo, del agrandado, a veces venía a cantar y a veces faltaba a los shows y cuando uno de los dueños me escuchó cantar, me propuso quedarme y desde allí comencé a ganarme mi primera plata”

“Yo en ese momento llegué a cantar en el grupo Green pero sin grabar ningún disco por eso casi ni menciono a ese grupo porque la pasé mal. Me usaron mucho tiempo”

De ser el dueño de Malagata a convertirse en El Maestro

El autor de inolvidables temas como “Miéntele”, “Nadie sabe”, “Nunca me faltes” o “Ámame” relató a Misiones Online lo que le dijo un vidente y que transformó su carrera para siempre. “Cuando me separo de Malagata o mejor dicho, me rajaron, y eso que yo era uno de los dueños del grupo, surgió el éxito de un tema que se llama ‘Más arriba que nunca’ y en el video del tema yo salí cantando en un helicóptero y el resto de la banda abajo. Viene un vidente cuando fuimos a presentar el disco y me dijo ‘Antonio, te separas de Malagata. ¿Pero yo soy el dueño? Te vas a separar, pero no para mal. Fijate como hace tu vida y muchas veces las tapas de los discos son predicciones de lo que te va a pasar. Te elevas y te vas, te quedas cantando allá arriba y ellos quedan ahí”

¿Allí nace El Maestro?

“Allí nació El Maestro, porque después de irme de Malagata, la compañía discográfica se enojó mucho conmigo. Yo tenía 40 años en ese momento y erar el furor de los grupos carilindos y yo junté a ocho pibes jovencitos que me acompañaban, todos pelilargos y dos bailarinas jovencitas que me acompañaban y entonces me apoyaron”

¿Por qué se terminó tu relación con la misionera Mariana de Melo?

“A Mariana de Melo la conozco en un baile, me sacó como 100 fotos y yo justo estaba peleado con mi novia. Como era muy bonita yo le dije a uno de los managers que le de mi teléfono y así conectamos. Duramos cinco años y tuvo problemas con mis hijos, no los quería. Le di una mano para que llegara a la televisión y una vez que se enganchó con un productor, chau Antonio Ríos”

¿Cómo viviste la etapa de la cumbia villera que fue furor en el país?

“En la etapa de la cumbia villera yo decidí irme a Chile, también por una conveniencia económica durante casi seis años. Y cuando comenzó a apagarse la música villera, volví a la Argentina y sigo hasta ahora”.

“Tengo discos que ni se escuchan porque hoy pasa todo por las redes, las plataformas digitales”

¿Cuál es tu reflexión acerca del triste final de músicos famosos de la movida tropical y el cuarteto como Rodrigo, Walter Olmos o El Chino que perdieron la vida por excesos?

“Los conocí a todos y siempre me pareció muy malo los excesos porque cuando te metes en eso, no podés retroceder”

¿Hasta cuándo vas a cantar?

“Voy a cantar hasta el último día de mi vida o hasta que la gente quiera. Yo tengo mis fanáticos, hay mucha gente que me sigue y por eso me mantengo”

