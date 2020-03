La llama olímpica ya alumbra el camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

En medio de la incertidumbre, la llama olímpica se encendió este jueves en las ruinas de Olimpia, en la tradicional ceremonia que entrega la antorcha al primer portador, que inicia el recorrido por tierras griegas hasta su entrega al país anfitrión, Japón. Por primera vez en la historia la primera portadora fue una mujer, la tiradora Anna Korakaki.

La llama olímpica se encendió este jueves en las ruinas de Olimpia, en la tradicional ceremonia que entrega la antorcha al primer portador, que inicia el recorrido por tierras griegas hasta su entrega al país anfitrión, Japón.

En un acto marcado por la precaución ante el avance del coronavirus, las medidas de acceso se han extremado, al limitar a 100 el número de acreditaciones expedidas por el Comité Olímpico Griego.

Entre las autoridades que estuvieron presentes, figuran el saliente presidente de Grecia, Prokopis Pavlópulos, quien mañana deja el cargo, y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach.

El representante especial de la delegación japonesa, Toshiaki Endo, agradeció al Gobierno griego las medidas de seguridad previstas para poder celebrar el acto e hizo referencia a la llama olímpica y al recorrido que sigue como «un símbolo de paz».

Thomas Bach, presidente del COI, alabó en su discurso el compromiso mostrado por el país anfitrión y dijo que «Japón ha demostrado su creatividad en cuanto a sostenibilidad, tecnología y crecimiento«.

En su intervención el presidente del Comité Olímpico Griego (HOC, por sus siglas en inglés), Spyros Capralos, destacó que por primera vez en la historia la primera portadora ha sido una mujer, la tiradora Anna Korakaki, lo que, dijo, constituye un «símbolo por la igualdad de género».

Acto seguido, se procedió al encendido del fuego olímpico, que como marca la tradición, se hizo con rayos solares tras la plegaria, recitada por la actriz Xanthi Yeoryíu, en su papel de Gran Sacerdotisa de Olimpia.

Tras una danza musicada por el arpa del compositor Yannis Psimadas, Yeoryíu entregó la antorcha a la primera portadora, la tiradora olímpica helena Anna Korakaki.

Anna Korakaki 🇬🇷 has made history by becoming the first female torchbearer to ever start the #OlympicTorchRelay

The gold medal winning shooter from Rio 2016 🥇 will receive the @OlympicFlame and an olive branch. 🕊️#UnitedByEmotion #Tokyo2020 pic.twitter.com/VlqpGauRjq

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020