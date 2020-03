Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos salió a pedir disculpas por el tweet que publicó sobre erradicar el mate

Luego de la polémica que generó su publicación en Twitter, Fernando Iglesias, diputado nacional de Cambiemos salió a aclarar lo que había publicado en la red social de pajarito. Todo comenzó cuando el funcionario calificó como una “horrible costumbre” de compartir el mate y responsabilizó a la infusión de la decadencia del país.

Fernando Iglesias . Radio Libertad

La publicación del diputado se dio en el marco de las medidas anunciadas para contener la expansión de la pandemia de coronavirus, en comunicación con una radio local, comentó cómo se tomó las repercusiones que género en las redes sociales “con humor, porque parece increíble que un tweet pequeño e irónico que claramente dice una cosa tan absurda que nadie puede tomar que el mate sea la causa decadencia del país, para que alguien tome esa ironía en serio hemos perdidos la dimensión de las cosas, yo lo que quería era llamar la atención en plena epidemia de coronavirus, no el mate, sino la ronda de mate sino la ronda de mate no es la mejor medida sanitaria y puse un tweet medio provocativo y se armó la que se armó”, explicó.

Es un buen momento para erradicar definitivamente la horrible costumbre del mate, responsable de la decadencia del país. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 10, 2020

“Yo estaba hablando con el Diputado Luis Pastori y justamente estábamos hablando la semana pasada de ir a hacer una actividad juntos en Misiones y me parece que vamos a tener que suspender por un poco”, señaló Iglesias y continúo diciendo “no creo que mi tweet haya afectado la producción de mate misionero y segundo me parece que hay causas muy profundas en el los problemas de desarrollo que hay en el norte”

A raíz de la polémica, los usuarios de twitter crearon una campaña de No te metas con el Mate “no tengo nada en contra que la gente tome mate, a mí no me gusta particularmente, pero me parece bien que la gente tome, lo que nunca me pareció bien es la ronda de mate, desde el punto de vista higiénico provoca algunos problemas” comentó.

Al respecto del proyecto del diputado, Roque Gervasoni que ingresó a la Legislatura provincial, para rechazar los dichos y pedir al bloque de cambiemos que tome una postura de lo ocurrido, el funcionario de Cambiemos indicó que “es una estupidez, díganle al señor Roque Gervasoni que es un estúpido y que presente un proyecto por el cual, por ejemplo, desde el punto vista tanto de la producción de mate en la provincia de Misiones, como de la salud nacional que suprima la ronda de mate y cada uno tenga su mate individual, ahí tiene una cosa productiva para hacer en vez de andar haciendo estupideces”, apuntó.

“Cualquiera que se haya sentido ofendido por el tweet, que no era esa la intención pido disculpas. Me parece absurdo que si yo pongo que el mate es responsable de la decadencia del país lo estoy diciendo en serio, si alguien se sintió ofendido le pido disculpas”, finalizó el diputado Fernando Iglesias.