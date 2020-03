Paraguay: comerciantes intentan controlar la masiva concurrencia de personas por temor al  coronavirus

Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), pide calma a las personas en general luego de que en masa vayan ayer a los centros comerciales ante el anuncio del gobierno del cese de actividades que constituyan aglomeración de personas.

“En realidad la gente no estaba al tanto de que los horarios en los supermercados van a ser los mismos. No tenemos problemas de desabastecimiento, no está afectado el sector con la suspensión de actividades”, expresó Sborovsky en diálogo con La Unión.

Así mismo, uno de los pedidos principales del presidente de CAPASU es que la gente no toque los panes con las manos, tomando en cuenta las medidas sanitarias contra la propagación de coronavirus. En ese sentido, solicitó que los clientes utilicen las pinzas para recoger los productos panificados.

“Hoy vamos a analizar medidas de seguridad en los recintos sobre protocolos de higiene”, agregó el titular supermercadista.

El Gobierno de Paraguay declaró ayer 15 días de suspensión de clases y actividades sociales por avance del coronavirus.

Fuente: La Unión