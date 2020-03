El gobernador Oscar Herrera Ahuad instruyó al propuesto presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza, a la conformación de una mesa de diálogo en la que participarán diputados provinciales, nacionales y sectores docentes disidentes que realizaron protestas en los últimos días.

Alberto «Colita» Galarza (FM Show)

Por instrucciones del Sr. Gobernador Oscar Herrera Ahuad, se constituirá una Mesa de Diálogo el día miércoles 18 de marzo a fin de escuchar las peticiones de un sector de la docencia misionera involucrado en el reclamo de los últimos días. — Juan Alberto Galarza (@jalbertogalarza) March 11, 2020



Antes de que se formalice su designación como presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza ya recibió la primera instrucción del gobernador Oscar Herrera Ahuad, para que conforme una mesa de diálogo con sectores docentes, que se manifestaron desde el inicio de clases, disconformes con el resultado de la paritaria. Galarza, en la noche del martes, comunicó la decisión vía redes sociales y confirmó en diálogo con una radio posadeña que la convocatoria será para el miércoles 18 de marzo, en lugar y horario a confirmar.

Galarza explicó que “la consigna que me dio el gobernador fue dialogar con todos. De manera institucional no en las rutas y escuchar esas demandas”. Agregó que en la reunión participarán legisladores y representantes del Consejo de Educación “y una vez que nos presenten las demandas, elevaremos el petitorio al Gobernador”, confió.

El funcionario educativo, que todavía no se convirtió formalmente en el presidente del Consejo General de Educación (falta acuerdo legislativo) recordó en FM Show que “Misiones tomó el modelo de la paritaria nacional para definir los aumentos. Hizo un esfuerzo financiero muy grande y a la mesa de discusión se sentaron todos los gremios con personería jurídica”. Y agregó: “Hay docentes que están representados por otros gremios que solamente tienen inscripción gremial y la ley es muy clara para convocar a una paritaria, tienen que tener personería”. No obstante, Galarza manifestó que “el gobernador Herrera Ahuad siempre estuvo abierto al diálogo, cada vez que se encontró con una protesta en la ruta, se detuvo y los escuchó, por eso el pedido es escuchar a todos desde un ámbito institucional”, completó.

DG