Pucho se fue al cielo de los compinches: (In memoriam José Luis Antenén Lauritto)

Pucho Lauritto se acaba de morir, y era mi compinche. Supongo que lo era de varias decenas o, no quiero exagerar, quizá centenas de habitantes de nuestra querida Posadas. Compinche, aclaremos, entendido como sinónimo de camarada, amigo, compañero, cómplice, secuaz, colaborador, colega. Aunque para la Real Academia “compinche” signifique “compañero habitual en francachelas y diversiones o en asuntos poco lícitos”. Describo algunos de los “asuntos poco lícitos” en los que con Pucho supimos ser “secuaces” hace décadas: organizar maratones de poesía, allá por los años 90; coordinar un taller literario con internos del Hospital Siquiátrico de Posadas, o producir y conducir el primer programa radial erótico de la radiofonía misionera, que justamente se llamó “Radio Erótica”, primero en FM Universidad y luego en FM Show. Casos en los que, generalmente convocados por Pucho, participábamos escritores, teatreros, músicos, artistas plásticos, por esa capacidad casi infinita que tenía Pucho de imaginar emprendimientos artísticos o intelectuales y entusiasmar a sus eventuales y variopintos colaboradores.

Así que Pucho a lo largo de décadas se convirtió en una especie de operador y gestor cultural, inclusive llegó a ser Director de Cultura de la provincia. Y digo operador y gestor en el mejor de los sentidos, porque Pucho no se dedicó a lucrar ni medrar con cargos o posiciones. Y porque, además, era un militante político formidable, lúcido para los análisis y comprometido en todo tipo de acciones. A raíz de su fallecimiento, pude atisbar en las redes sociales varios reconocimientos de militantes (compinches de militancia) por su compromiso y su labor que podríamos calificar como pedagógica en el caso de la militancia partidaria, y también del periodismo, pasión que abrazó ya de grande.

Pero, quiero ser específico, con Pucho éramos compinches literarios. Conocidos del barrio desde la infancia (vivíamos a dos cuadras uno del otro), nos hermanaban al menos otras dos circunstancias: éramos hijos de dos conocidas docentes de la ciudad, y a pesar de nuestro amor por la literatura, los dos habíamos seguido fuertes mandatos familiares: el comenzó abogacía, yo ingeniería. Aunque la escritura jamás nos largó la mano. Los dos regresamos a Posadas en los años ochenta, y durante algunos años supimos navegar en esa especie de bohemia artístico – literaria en la que Pucho brillaba con luz propia y que, para ser gráficos, se concentraba en un círculo de no más de trescientos metros de radio, con centro, obviamente, en el bar Español. En esos bares, como corresponde, la conversación proliferaba. Uno podría arriesgarse y afirmar que un artista o escritor cuando se toma unos vinos o conversa durante horas, está trabajando. Eso ya lo descubrieron los muchachos de Atenas hace veinticinco siglos. Pucho era plenamente consciente de esa especie de construcción colectiva por lo dialógica, y fue muy consecuente en su productiva bohemia. Con el tiempo y aunque nos viéramos una vez al año, o no habláramos durante meses, sabíamos que cada vez que nos juntábamos a conversar café o vino de por medio, compartíamos otra vez ese común y quizá excesivo amor por la literatura en el más alto de los sentidos: el aprecio por los buenos textos fuere cual fuere su género, y el respeto por la praxis de escritura asumida como un compromiso con el acto creativo y con el serio trabajo con la lengua. Quizá éramos ya dinosaurios en este mundo en el que la buena prosa, la poesía y el drama parecieran disolverse en el universo evanescente e instantaneísta de las redes sociales. Pero dinosaurios a mucha honra, diría Pucho. Hasta habremos brindado por eso, con Pucho hubo tantos brindis a lo largo de los años…

Quiero recordar que las apuestas literarias de Pucho eran arriesgadas. Quizá no tanto en su poesía o en su dramaturgia como en su prosa. Recuerdo su novela “Las mimadas de la luna”, una especie de juego complejo con los géneros de las crónicas y los evangelios, y en la que construyó un lenguaje ancestral, mitológico, épico, mezclando de una manera desaforada mitos e historia con sus ficciones. Pucho no le hacía asco a sumergirse en los excesos de la invención y del lenguaje. Al fin y al cabo, la buena literatura es sobre todo eso, un exceso, un rompimiento de normas, una desviación de lo habitual. No llegué a conocer otra novela de Pucho en la que, según me contó, los japoneses compraban la provincia de Misiones, pero puedo imaginarme algo al respecto.

No sé qué sucederá con los textos literarios que Pucho dejó sembrados por ahí. Ningún escritor lo sabe. La prueba del tiempo es terrible en el 99 % de los casos, y doblega esa inconfesable pretensión de eternidad de la letra escrita: los libros o papelitos sueltos en los que uno al escribir pone tanto cuerpo e imaginación, esos personajes y tramas, esos ritmos y músicas de palabras lanzados al universo como un mensajito dentro de una botella, están casi siempre destinados a que el mar de la vida se los trague sin la menor compasión. Lo que seguro quedará por mucho tiempo dando vueltas por esta ciudad sin olvidar a Pucho, escritor, militante y bohemio de la primera hora, será ese batallón de compinches con los que él supo compartir “francachelas, diversiones y asuntos poco lícitos”, diría un académico de la lengua, asuntos de muy diversa laya pero que siempre contribuyeron a configurar la historia, el arte y la cultura posadeña y misionera tal como es hoy, aunque quizá ningún colectivo o institución de nuestro medio vaya a reconocérselo jamás a Pucho. Cosa que, como corresponde, creo que no le importaba demasiado. Otra cuestión segura es que mi querido Pucho Lauritto ahora nos contempla desde el cielo de los compinches, con esa risa que era al mismo tiempo amable e irónica, y nos susurra canchero pero solidario y, por supuesto, muy entusiasmado: “boludos, métanle para adelante”.

Por Osvaldo Mazal.