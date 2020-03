Mundo Inmobiliario: prórroga del contrato, la herramienta que los inquilinos deben conocer

Esta semana, entre todos los temas que recurrentemente ustedes nos consultan en María Bower Propiedades, vamos a abordar la necesidad de prorrogar un contrato de alquiler por un tiempo relativamente corto, para que esto no implique la firma de un nuevo contrato de alquiler.

Todo contrato de alquiler tiene una duración establecida por ley de dos años. Pero hay muchas circunstancias de nuestra vida alrededor de las cuales nosotros prevemos nuestra necesidad de alquilar, y que pueden cambiar.

Esto es algo muy común en el caso de estudiantes que están en el tramo final de su carrera, y que el tiempo que les falta para recibirse, al momento de finalizar su contrato, es de un mes o algunos pocos meses. No sería nada conveniente para sus padres tener que firmar un contrato de alquiler nuevo, por dos años, cuando no van a utilizar la propiedad todo ese tiempo.

Lo mismo ocurre para aquellas personas o familias que, mientras están alquilando, están construyendo o refaccionando su propia casa. Todos sabemos que los tiempos de las edificaciones o refacciones suelen ser a veces inciertos, o estar sometidos a retrasos que no podemos dominar o evitar.

Si al momento del vencimiento contractual la vivienda propia no estuviera terminada o no fuera aún habitable, tener que firmar un nuevo contrato por dos años no sólo sería algo innecesario, sino que además sumaría costos en un momento en el que uno necesita direccionar sus ingresos a la nueva inversión.

La solución pasa entonces por utilizar una herramienta inmobiliaria que la ley prevé, que es el escrito de prórroga, por el cual todas las partes, locador, locatario y el respectivo corredor inmobiliario, se ponen de acuerdo para prorrogar el contrato existente por un mes, por ciento veinte días o hasta por un año más.

Es un instrumento legal sencillo, que es la expresión de un acuerdo y un consenso, que es firmado por las partes, y que en definitiva flexibiliza nuestro tiempo como locatarios para que podamos adaptarnos a los planes que teníamos previstos. El escrito de prórroga amplía el plazo del contrato de alquiler y prolonga todas las obligaciones y derechos de las partes con las cuales fuera originalmente firmado.



Su utilización es muy común en la provincia de Misiones, mucho más cuando tenemos en cuenta que se trata de una provincia con una gran demanda por parte de una población universitaria numerosa.

