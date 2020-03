MesDeLaMujer: Casi el 30% de las mujeres encarceladas en Misiones fueron apresadas por matar a su pareja, tras sufrir violencia de género

Desde la Comisión Provincial de Prevención de la tortura, Eduardo Scherer, afirmó que casi el 100% de las presas sufrió violencia por parte de sus parejas previo a su encarcelamiento, agregó que entre un 60% y 70% de las mujeres detenidas o en prisión preventiva lo están por delitos vinculados a violencia de género. A través de un relevamiento, concluyeron la importancia de que los magistrados y jueces tengan una perspectiva de género al momento de emitir sus conclusiones.

A inicios de este año, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura inició un proceso de abordaje para conocer la realidad de las internas. Precisó que del total de mujeres encuestadas poco más del 30% (19) de ellas están condenadas por prisión preventiva acusadas por el delito de Homicidio Agravado por el Vínculo o en su relación de pareja, “esto quiere decir que en su gran mayoría de estos casos, estas chicas hartas del maltrato psicológico o físico y no encontrando respuesta del Estado o la sociedad en sí, muchas veces tuvieron que elegir entre su vida o la vida de su pareja para no pasar a engrosar la lista de las mujeres fallecidas en manos de sus parejas”.

Scherer precisó que casi el 100% de las mujeres encarceladas en Misiones sufrieron violencia de género y que entre el 60% y 70% de ellas, están privadas de su libertad por delitos relacionados con hechos de violencia.

Agregó que existen otros delitos muy relacionado con hechos de violencia de género como hechos de abuso: «Hemos detectado casos de madres que terminaron con la vida de sus parejas porque abusaban de sus hijos o los sometían a prácticas que no corresponden o que son rechazadas y al no encontrar asistencia del Estado o de la Sociedad terminan cometiendo crímenes que después la están pagando con su privación de libertad”.

“Venimos realizando en el Instituto Previsional de Mujeres y una de las cuestiones es los marcados índices de violencia de género que precede mucho a las chicas que están privadas de su libertad. Nosotros nos propusimos llevar adelante un trabajo de campo que nos permitirá tener una herramienta precisa y visualización de la realidad».

El presidente de la CPPT señaló que analizar esta problemática permitirá que se incluya en el tratamiento de los casos una perspectiva de género. «Entendimos y visualizamos que en muchas ocasiones, los magistrados y funcionarios que tienen que llevar adelante la tramitación de las causas, no tienen en cuenta estas perspectivas o esta cosmovisión de violencia de género que precede muchas veces a la historia de vida de las personas privadas de su libertad».

Scherer precisó que en la mayoría de fallos que revisaron “en ningún momento los magistrados hacen consideraciones a las violencia de genéro de las mujeres que cometieron el delito, no quiere decir que no paguen por el delito que cometieron, pero sí quiero decir que se debe tener en cuenta esta cosmovisión particular para que al momento de fallar lo hagan con una mirada y la perspectiva de género”, afirmó.

Actividades por el Mes de la Mujer

Scherer resaltó el trabajo que están realizando un agasajo a las internas con distintas actividades como cine, manicura , peluquería y mañana irá el Programa de Asistencia Solidaria quienes le llevarán asistencia médica, entre otros.