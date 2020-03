Alvarez Echagüe, aunque con reservas porque abarca solo a PYMES, apoyo la moratoria de la DGI y dijo estar de acuerdo con las retenciones

El especialista en derecho tributario, Juan Manuel Alvarez Echagüe, si bien consideró que las moratorias no son deseables, dijo que la implementada recientemente por la AFIP en este momento del país es necesaria y, luego de analizar detalles de la misma, también se refirió a las retenciones que motivaron el look out de esta semana de los productores de soja de la pampa húmeda, mostrándose a favor de aplicar retenciones como una forma de apalancar los precios de los commodities para el mercado interno.

El doctor en derecho de la Universidad Internacional de Andalucía (España), sostuvo en una entrevista en los estudios de Radio Libertad que las moratorias no son lo deseable, “es una anomalía dentro del sistema. Estos regímenes especiales rompen con un principio que es el de igualdad” preguntándose, “qué pasa con aquel que pago todo, tuvo una diferencia competitiva con el que no pago y está vinculado con una competencia desleal en el fondo”.

Consideró que en esta circunstancia del contexto económico financiero que atravesó la Argentina, “está claro que en este momento las empresas no pagaron porque no quisieron o para beneficiarse respecto a un competidor, lo hicieron porque realmente no podían pagar. Lo que hace esta moratoria es poner claro sobre oscuro, además beneficia al fisco porque empieza a recaudar y hace que estas empresas estén de nuevo en carrera.

Aunque sostuvo que tiene algunas cosas criticables, como la exclusividad para Pymes explicó que tiene como estructura tomar la deuda consolidada con alguna quita de intereses, quita de multas y liberación de los procesos penales los que quedan suspendidos hasta que los que ingresan a la moratoria la terminan de pagar”.

Agregó que “lo importante es tirar para adelante con una tasa que es elevada, un 3 por ciento mensual, pero en este contexto inflacionario no es tanto. En general no va a haber pagos al contado, salvo aquellos que están pagando planes hoy pueden refinanciarlo con la moratoria, a algunos les queda una o dos cuotas entonces puede hacer un pago al contado y concluir y beneficiarse con algún descuento. Los planes de pago pueden ser refinanciados, esta vez está previsto, otras veces no».

Reiteró la crítica a la disposición que establece que para ingresar a la moratoria hay que contar con el Certificado Pyme de la Secretaria Pyme del Ministerio de Producción, “muchas empresas trataban de acceder a ese certificado por algunos beneficios y en algunos casos no podían porque no cumplían con determinados requisitos, uno de ellos el monto de facturación. El problema de esto es que una empresa que supere por un peso ese nivel de facturación no va a tener el certificado y otra empresa que por un peso menos de facturación pueda obtenerlo, una va a poder entrar en la moratoria y la otra no y esto genera temas de igualdad”, para adelantar que como abogado tributarista está estudiando recursos para que aquellas empresas que no tengan el certificado puedan acceder a la moratoria.

Explicó en el mismo sentido que el problema de financiamiento de las empresas que genero el no pago de impuestos no fue solo para las pymes fue para todos, “por supuesto que el interés para una gran empresa por ahí era más barato, pero igual era inaccesible, lo que pasa que una multinacional puede apalancarse con un crédito en el exterior y podrían tener deudas mucho más bajas, pero en dólares”

También critico la suspensión de los procesos penales por deudas impositivas para quienes ingresen a la moratoria, “cuando suspende los procesos penales está haciendo técnicamente una amnistía que por su propio carácter tiene que ser general y me parece que es u n problema.

Retenciones

Consultado por las retenciones dispuestas por el Gobierno nacional que provocó la ira de los grandes pooles agroexportadores, luego de recordar que en 2008 cuando fue el conflicto de la circula 125 era asesor tributario de la Federación Agraria Argentina (FAA) dio su opinión personal que es sí a las retenciones, “si a las retenciones móviles, si a las retenciones en general, si a las retenciones como concepto de apalancamiento de precios, como desprendimiento del precio internacional de los commodities, como forma de abaratar los costos de las materia primas en Argentina, pero no pensada en contra del productor. Creo que la 125 por ahí no se llegó a entender cómo funcionaba pero tuvo la resistencia de ese grupo de la Mesa de Enlace conformada en ese momento. Lo que se hizo hoy me parece que es lo que el campo siempre buscó, por lo menos lo que los productores siempre buscaron por eso no entiendo que FAA este sumándose a este paro”.

Agregó, como conocedor del tema que “también hay que analizar desde el rendimiento de las ultimas cosechas que ha sido notable, el rendimiento en la zona de Santiago del Estero 68 por ciento de crecimiento del rendimiento” para agregar que, “estas son unas retenciones que no las puso este gobierno estaban de antes. Eera obvio que las iban a tener que volver a poner, en realidad no deberían haberlas sacado, como sacaron el cepo de la forma que lo sacaron.

Reiteró que no está a favor del paro “de ninguna manera, lo que se hizo es segmentar de una manera clara a economías regionales y a pequeños y medianos productores, cualquier tributarista pensaría que se cumpla con esta máxima quien más tiene más pague, quien menos tiene que menos pague y quien no tenga que no pague”.

Respecto a la tan mentada presión impositiva, Alvarez Echagüe dijo que “hay una gran discusión en cómo medir la llamada presión tributaria, siempre se discutió y cada vez que se la mide arroja un porcentaje distinto, entonces que los Argentinos tiene una presión tributaria elevada sin duda” y la adjudico a la rentabilidad argentina, comparando con la producción agropecuaria en Finlandia o Suecia “cuál sería la tasa de rentabilidad por año, entre 2 y tres puntos, cuatro como mucho, en Argentina cual es la tasa de rentabilidad, entre 20 y 30 por ciento”, justificando con ello el cobro de impuestos de acuerdo a la rentabilidad.

EP/E.J.