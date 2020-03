Concesionaria Seewald y Citroën agasajaron a las mujeres en su día

Este sábado 7 de marzo las mujeres fueron homenajeadas con diferentes regalos, buena gastronomía y participaron en la exposición de una feria y diferentes charlas de emprendedoras.

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en ese contexto se desarrollan diferentes eventos, con el objetivo de homenajearlas y brindarles un agasajo. En Posadas, con ese objetivo, las empresas Seewald Automóviles y Citroën abrieron sus puertas y recibieron a las mujeres durante la tarde del último sábado, en un encuentro al que llamaron “Journee de la Femme”.

“El evento fue pensado para provocar la unión de las mujeres, para mostrar lo que hacen, compartir y sobre todo para honrarlas en su día”, expresó Carla Seewald, propietaria de la concesionaria y organizadora.

Durante la tarde se hicieron presentes en el escenario diferentes mujeres emprendedoras, de diversos rubros profesionales y allí pudieron abordar temáticas que reflejaron cual es el rol que cumplen las mujeres en el mundo actual.

Entre ellas estuvieron la Asesora de imagen Irupé Soto, la licenciada en Psicología Daniela Seewald, la licenciada en Comunicación Sol Juliá, la doctora especialista en Mastología Laura Ruiz Díaz, la médica estética antiage Alejandra Insaurralde y Luciana Amado Siry del Espacio Wellness.

“La mujer cada vez va incursionando más, se vuelve más multifacética y ya no hay tanta división de roles. Estamos abriendo nuevos caminos. Quiero agradecer a cada una de las mujeres que vino a este evento y decirles que si se puede, que si podemos cumplir nuestros sueños. Hay que animarse y superar los miedos”.

“La imagen personal en los tiempos que corren”

La temática fue abordada por la Asesora de imagen Irupé Soto, dueña de un estudio de maquillaje y asesoramiento profesional. Con una charla muy interactiva, Irupé pudo traer a escena la importancia que tiene trabajar la imagen hoy en día:

“Culturalmente teníamos asociada una imagen de la mujer, que por arreglarse u ocuparse, la descalificaba. Pero me parece que eso esta cambiando y que hay un empoderamiento, desde el lugar de reivindicarse y posicionarse: la mujer con un protagonismo diferente, coherente y que se pueda mantener en el tiempo”.

“La mujer diversa hoy”

Con el paso de los años, el mundo sufrió transformaciones importantes y entre ellas estuvo el rol de la mujer en la sociedad y de ello habló la licenciada en psicología Daniela Seewald.

“Cuando la mujer sale del trabajo y vuelve a su casa sigue trabajando, con los hijos y la familia. Es un nunca parar y eso es cansador y para las mujeres eso se hace muy difícil”.

Cabe destacar que Daniela es una de las integrantes de la familia propietaria de la concesionaria Seewald, un negocio que por muchos años fue dominado por hombres. Hoy, ella es una de las mujeres que se puso el negocio al hombro y al respecto expresó:

“Ha sido y sigue siendo un desafío. El mundo automovilístico es muy masculino pero las mujeres, dentro de él, le damos otra mirada, detalles y calidez. Esos son los toques de la mujer que le hacen falta a este mundo, tan masculinizado”.

“El vehículo más seguro, veloz y efectivo: tus creencias”

La temática fue abordada por la licenciada en Comunicación Sol Juliá, referente en la comunidad por su destacado trabajo de asesoramiento de mujeres que buscan potenciarse y generar cambios en sus vidas.

“Es muy importante revisar las cosas que nos decimos las mujeres: muchas veces nos decimos que no podemos, que no somos capaces, que no tenemos las herramientas. Conversé con las mujeres acerca de que estas son creencias: verdades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida de acuerdo a la experiencia que tuvimos”.

Y a ello agregó:

“Cuando una mujer es capaz de reconocer que su talento es único, cuando se da cuenta de que el liderazgo es una capacidad más y que la puede desarrollar, se transforma y se empodera. Es fundamental que así sea porque cuando una mujer se empodera, recién ahí puede tener su propia voz y liderar a otras mujeres”.

“Preguntas que movilizan el alma”

¿Por qué me salió esto a mí doctora?, ¿Cómo seguimos ahora? ¿Qué puedo hacer?, son solamente algunas de las preguntas que recibe la doctora especialista en Mastología Laura Ruiz Díaz en su labor diaria.

“Son todas preguntas que me movilizan el alma y yo quisiera poder darles alguna explicación y solución, pero aún hoy -y lamentablemente- no podemos evitar la enfermedad. Por lo que les transmito a mis pacientes que juntas podemos armar una estrategia, trabajar en equipo y ganar así la batalla contra el cáncer de mama”.

“Les quiero transmitir a las mujeres una invitación, quiero invitarlas a que transmitan la importancia de realizarse los controles anuales de salud. Seamos el modelo, enseñemos con el ejemplo«, culminó diciendo la doctora.

Se trató de un tarde en la que a través de las charlas, exposiciones y el sorteo de muchos regalos las concesionarias Seewald y Citroën agasajaron y mimaron a las mujeres, a quienes se les agradeció por participar y se las invitó a reflexionar sobre todas las experiencias intercambiadas, a cuidarse y animarse a superar los miedos que las frenan para cumplir sus sueños.

F.S.