Superliga: las polémicas arbitrales en Tucumán que perjudicaron a River

A Borré le anularon un gol por supuesta posición adelantada cuando el encuentro estaba 0 a 0, mientras que en el segundo tiempo el árbitro no cobró una falta a Nacho Fernández y otra falta a Matías Suárez

Finalmente, Boca es el nuevo campeón de la Superliga luego de vencer por 1 a 0 a Gimnasia como local y de que River no pudiera ganar en Tucumán ante Atlético. Ya con el torneo finalizado, ese que todo el pueblo xeneize festeja y que el Millo lamenta, hacemos un repaso de las tres jugadas más polémicas que vivió el equipo dirigido por Marcelo Gallardo en la noche del sábado: Un gol anulado a Rafael Santos Borré por posición adelantada; un penal no cobrado a Nacho Fernández; y otra falta a Matías Suárez dentro del área que el árbitro no vio.

El gol anulado a Borré, en el PT:

#TNTSports | ¿Y eso? Borré quedó mano a mano y la mandó adentro, pero el línea había levantado la bandera.

¿Para vos era offside? 🔃 Sí, por poquito.

#AtléticoTucumán 🆚 #River pic.twitter.com/d4keTLQg3 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 8, 2020

El penal no cobrado a Nacho Fernandez, a los 6 minutos del ST:

#TNTSports | ¿No lo vio? A Nacho Fernández lo bajaron en el área, pero Loustau no cobró nada.

¿Para vos era penal? 🔃 No, no fue nada.

#AtléticoTucumán 🆚 #River pic.twitter.com/krUDZqxCAN — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 8, 2020

El penal no cobrado contra Matías Suárez

#TNTSports | ¿Otro más? Guillermo Ortiz lo tironeó de la camiseta a Matías Suárez hasta que cayó dentro del área del Decano.

¿Para vos era penal? 🔃 No, era afuera del área.

#AtléticoTucumán 🆚 #River pic.twitter.com/flnJqqV0oS — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 8, 2020

(Fuente: TNT Sports)