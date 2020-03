Superliga: Independiente recuperó la sonrisa: goleó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero

El Rojo fue superior en los primeros 25 minutos del partido, presionando alto y generando varias situaciones de gol. Un cabezazo de Silvio Romero que casi corrige Silva, una definición del propio atacante ex Lanús que resolvió el Ruso Rodríguez y un desborde del Chaco Martínez que el citado ariete no cambió por gol. Como le ocurrió la fecha pasada ante Huracán, la falta de resolución ante el arco lo fue desinflando. Y ahí creció Central Córdoba, compartiendo más la posesión y encendiendo la luz de alarma desde la presencia de Jonathan Herrera. El delantero ex Deportivo Riestra y Ferro casi abre el marcador a los 44′, cuando recibió de Quilez, se marchó mano a mano y, cuando definió, se encontró con el cruce providencial de Alan Franco.

Los dirigidos por Lucas Pusineri contaron con una oportunidad inmejorable para romper el cero a los 6 minutos de la etapa complementaria: Sánchez Miño desbordó por la izquierda y tocó para la posición de Martínez, quien remató. El balón dio en el travesaño, picó en la línea y salió.

Con la frescura de los jóvenes (Soñora, el ingresado Velasco y la clase de Andrés roa, aún con sus lagunas), Independiente fue el amplio dominador de la segunda parte. Y a los 31 minutos quebró la sequía a partir de una enorme jugada del enlace ex Huracán. encaró por la derecha, enganchó y sacó un remate con efecto que superó la estirada del conjunto ferroviario.

Con el elenco santiagueño jugado en ataque, los contragolpes le quedaron servidos en bandeja al dueño de casa. Y, a los 38′, Matías Nani quiso interceptar un pase en una jugada en la que la defensa visitante quedó en inferioridad numérica e involuntariamente superó la resistencia del Ruso Rodríguez con su rechazo.