Alumnos de la UNNE sede Posadas reclaman por los aumentos en las cuotas y advierten por medidas de protesta

Ingresantes y alumnos avanzados de las carreras que se dictan en Posadas y son parte de la extensión áulica de la Universidad Nacional del Nordeste, denuncian que las cuotas aumentaron de 2900 a 4 mil pesos y que varios se vieron obligados a abandonar sus estudios por no poder afrontar esos costos.

Lorena Marsi, alumna ingresante de abogacía, recordó en Radio Libertad que la sede central de la universidad está en Corrientes y que allí es absolutamente gratuita. “Figura como una fundación, es decir que está exenta de IVA y otros impuestos y nosotros somos una extensión, por eso no nos negamos a pagar la cuota, pero las cuotas son altas, cuando nos inscribimos en diciembre nos informaron que la cuota sería de 2900 pesos y este año las incrementaron a 4 mil, que si hay atraso en el pago, también te suman un recargo”.

La estudiante de abogacía indicó: “pedimos explicaciones a los directivos acerca de que se hace con ese dinero, y no nos saben dar explicaciones, y es mucha plata ya que somos mil alumnos, son millones que recaudan. No nos negamos a pagar la cuota, pero tiene que ser más accesible porque hay muchos alumnos que ya se están abandonando por no poder pagar”.

Marsi dijo que ya se reunieron con la directora de la extensión Posadas de la UNNE, Claudia Díaz, y que ante el reclamo les contestó “que si no nos gusta, nos vayamos a Corrientes que allá es gratuita”. Según la denunciante, esta situación también sucede en Clorinda provincia de Formosa donde hay otra extensión. También recordó que en años anteriores hubo protestas por la misma causa, “pero los alumnos fueron amenazados con que les iban a cerrar la sede y entonces no protestaron más por miedo”.

Según adelantaron esta semana los alumnos de la UNNE Posadas podrían definir algunas medidas de protesta, entre las que estaría un corte de la ruta nacional 12, frente al Campus, sino obtienen una respuesta al reclamo que vienen planteando desde mediados de febrero.

Lorena Marsi – Radio Libertad