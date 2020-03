Valeria Sosa irá al Mundial de Karate: “Mi objetivo es traer una medalla para mi provincia”

Los representantes misioneros que integran la Selección Argentina de Karate JKA, Valeria Sosa y Jorge Rivas participarán junto a otros compañeros en el Mundial de la disciplina, que se desarrollará desde el 22 al 2 de octubre en Takahashi, Japón.

Asimismo, los misioneros son parte de la Federación Misionera de Karate Do afiliada a la Asociación Escuelas Shotokan de Argentina (AES) y a la Japan Karate Association (JKA) participaron además del Curso Nacional para Instructores y alumnos dictado por el Shihan Mitsuo Inoue (8° Dan JKA), en las instalaciones del I.S.E.F N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valeria Sosa de 28 años, tendrá su primera experiencia en un Mundial, pero la misionera no será la primera vez que saldrá fuera del territorio argentino para competir, la misma se consagró con el oro en el Panamericano, integrando el team nacional, en el segundo campeonato de Karate JKA, que se disputó en Bogotá, Colombia.

“Muy emocionada, ansiosa sobre todo por la posibilidad de poder representar a mí provincia y al país en algo tan importante como es el Mundial de Karate JKA, super contenta por poder volver a portar la celeste y blanca”, comienza diciendo Valeria.

Vale, conoció al deporte ya de grande, a los 21 comenzó a practicar y se enamoró de la disciplina “empecé porque mi familia practicaba Karate, ellos me motivaron y me insistieron a que empezara, primero no me llamaba mucho la atención, pero desde el primer día que empecé trate de ser lo más constante posible. Me llamó muchísimo la actividad, me gustó todo lo que es la disciplina, el respeto y todos los valores que hacen y forman a la actividad en sí”, confiesa.

En consecuencia, la misionera trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial y durante la tarde se dedica a entrenar en la parte física, y también, entrena todo lo que tenga que ver con la parte técnica y táctica del Karate. “Me gustan ver varios deportes, las artes marciales mixtas me llama bastante la atención, pero todo lo que sea atletismo siempre estoy atenta a esa disciplina”, sonríe.

Al respecto de cómo le llega el mundial en lo físico añade que “nosotros nunca dejamos de entrenar, siempre nos venimos preparando. Además, porque tenemos otros torneos de importancia durante el año, como el de Copa Itaya que se realizará en Mendoza y antes del Mundial tenemos el Nacional que se realizará en Neuquén, nunca dejamos de entrenarnos y de prepararnos, sobre todo los que aspiramos a competir a un nivel Nacional e Internacional”, añade la deportista que competirá en la categoría Kumite, Femenino Mayores.

Por su parte, Jorge tendrá su sexto mundial, y ya conoce de memoria Japón, disputó la competencia en juveniles y mayores a lo largo de su carrera, siempre tuvo buenas actuaciones, siendo tercero y hasta segundo en alguna oportunidad, en esta ocasión, Jorge quiere más y promete ser uno de los grandes animadores del certamen.

“Jorge está muy contento, soy su alumna, así que, si bien él ya tiene muchos años compitiendo y representando al país nunca le deja de sorprender y esta muy feliz de otra oportunidad que se le da y está muy comprometido con el equipo”, comenta Valeria, sobre qué piensa el profesor y compañero.

El continente a sus pies

“Mis objetivos pendientes son… bueno primero y principal es el torneo de Copa Itaya, que es uno de los torneos más importantes, había quedado segunda en el 2016 cuando tuve mi primera convocatoria para participar de un torneo internacional, poder alcanzar el oro y traer la copa para mi provincia sería lo mejor. Obviamente posteriormente el torneo nacional poder traer una medalla para mi provincia en el Mundial”, se ilusiona la misionera.

No obstante, Valeria comentó sobre el nivel que tienen los karatecas en la provincia “hay un buen semillero, hay un montón de chicos que tienen un nivel prometedor, ojalá todos puedan tener la posibilidad de representar al país”, finalizó Valeria, que en octubre llevará bien alto la bandera de misiones.

