Modo oscuro en WhatsApp: sus ventajas y dificultades para personas con problemas de visión

Las dificultades de legibilidad se da especialmente en teléfonos iPhone. Conocé las opciones para solucionarlo.

El modo oscuro en las aplicaciones ayuda a reducir el consumo de batería, favorece el descanso visual y además ofrece más privacidad en espacio con poca luz. Ahora, la esperada función llegó, de forma oficial, a WhatsApp, para teléfonos iPhone y Android.

La empresa lo confirmó esta semana y publicó un video mostrando las ventajas de la función. ¿El problema? Esta característica no es muy amigable con las personas con problemas de visión, especialmente las daltónicas. Al anunciar el modo oscuro, la compañía informó que estaba enfocada en dos áreas muy específicas:

– Legibilidad: Al elegir los colores, buscaron minimizar la fatiga ocular y usar colores más cercanos a los predeterminados en el iPhone y Android respectivamente.

– Jerarquía de la información: Querían ayudar a los usuarios a centrar fácilmente su atención en cada pantalla. Lo llevaron a cabo utilizando el color y otros elementos de diseño para asegurarnos de que la información más importante queda perfectamente destacada.

La falla de WhatsApp, propiedad de Facebook, es que no tuvieron en cuenta las dificultades que podrían tener los daltónicos para distinguir entre mensajes enviados y recibidos.

«Las burbujas de conversación tienen dos colores, uno para quien envía el mensaje y otro para los mensajes recibidos. Para mí, es como si fueran el mismo color”, explicó en un tuit, dirigido a WABetaInfo,un usuario daltónico.

I’ve just received this report for the new dark theme implemented in @WhatsApp.

Anyone with the same situation? If so, what do you think about?

It’s a bit sad for him 😢 pic.twitter.com/gSekOZkW3P

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 4, 2020