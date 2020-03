Miguel Pichetto: “La Iglesia jugó fuerte con el Frente de Todos, ahora que se fumen el aborto”

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri Miguel Pichettohabló del anuncio del Gobierno de Alberto Fernández de enviar un proyecto para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo y aseguró que “la Iglesia se merece el tratamiento de la ley del aborto porque jugó fuertemente con el Frente de Todos”.

En diálogo con Radio 2 de Rosario, Pichetto fue consultado por la postura política del papa Francisco y destacó que “la visión de la Iglesia es nefasta. Ni siquiera asumen los grandes pecados que tienen, no escuché ni una voz condenando lo que han hecho en Mendoza”, en referencia a los abusos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo.

“El Papa por lo menos pidió perdón. Hizo una asamblea. Acá nadie hizo nada. Y se merecen el tratamiento de la ley del aborto porque la Iglesia jugó fuertemente con el Frente de Todos. Avaló la fórmula, estuvo trabajando en las villas, y decían que Macri era un neoliberal capitalista salvaje y no le perdonaron una. Ahora que se fumen el aborto. Que se trate y se resuelva, nunca presenté una ley del aborto, pero creo que es una cuestión de salud pública”, amplió el ex senador.

El histórico dirigente peronista además sostuvo que “Macri se equivocó cuando habilitó el debate y Alberto (Fernández) también porque hay otros temas apremiantes en la sociedad. Es un tema que trae muchas pasiones, mucha firmeza de los actores y división de la sociedad”.

“Argentina necesitaba una convocatoria a la unidad nacional. Hay que atender la temática de salud pública. Me parece una aberración alentar los embarazos en mujeres jóvenes, es un disparate. En los sectores pobres hay que tratar de hacer una visión educativa de que tengan menos hijos, que se puedan criar en lugares sustentables, en vez de tener 5 o 6 hijos que se sostienen con planes sociales, es imparable ese tema. El Gobierno es pobrista y culposo. Dice ‘tratamos el aborto y las mujeres en pobreza extrema les pagamos subsidios para que tengan hijos’. Es una cosa absurda, increíble”, opinó.

Por último, respecto de la Iglesia y de Francisco, Pichetto dijo que el Sumo Pontífice “tiene una visión de igualar para abajo. La Iglesia argentina tiene una visión equivocada. Cuando la Iglesia asume el debate político, tiene que bancarse la respuesta. Si el mensaje es pastoral, yo me quedo callado. Cuando empiezan a opinar de lo público, están en problemas”.

“Yo quiero volver a la Argentina de un esquema ascendente, la del padre que hacía que el hijo estudiara y que tuviera un futuro y trabajo, y no los plancitos y los curitas en la villa haciendo empanadas. Esa Argentina es la de la decadencia, es la pobreza extrema, es la Argentina del 60% de pobreza. Lógicamente este modelo de pobreza consolida un modelo político que se va a reelegir indefinidamente. Argentina tiene una cosmovisión de clase media ascendente. La Iglesia no puede ser únicamente de los pobres, si no, es un modelo clasista”, resaltó.

En tanto, en otro tramo de la entrevista, el ex senador habló de la posibilidad de que el Partido Justicialista lo expulse: “Es una tontería, yo ya me había ido de este peronismo. No se puede echar a alguien que ya se fue”.

“Cuando decidí acompañar a Macri confiaba en poder acompañar un proceso de crecimiento capitalista en Argentina, a ayudar al campo, a producir, a integrarnos al mundo con la Unión Europea. Esto es insignificante. Yo decidí abandonar este espacio político porque no están en el tiempo”, consideró.

En ese sentido, concluyó: “Ellos están enmarcados en la ideología del pobrismo, esta visión papal de que tiene que haber muchos pobres, que ser pobre es bueno, que hay que hacer planes, que no hay que trabajar. Ese modelo es fatal para Argentina. Ahora resulta que los curas inventaron el hambre africano en Argentina, un país que es productor de alimentos. Con ese esquema no tengo nada que ver, no estoy en ese partido, estoy construyendo un partido con una mirada nacional de centro”.

Fuente: Infobae

DL