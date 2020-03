Elma llegó a Malvinas desde Corrientes y pudo visitar por primera vez la tumba de su hijo caído en la guerra

Hace más de tres décadas, Gabino Ruíz Díaz partió de Colonia Pando con destino a las islas. Murió en combate y recién en diciembre del 2017, su cuerpo fue identificado. Este lunes, su mamá y una de sus hermanas, estuvieron allá.

La fundación No me olvides fue la que junto con la Cruz Roja Internacional, ex combatientes ingleses y familiares de los fallecidos en el combate de Malvinas, desarrollaron un proceso que permitió identificar a los soldados que están sepultados en el cementerio de Darwin como “soldado argentino sólo conocido por Dios”. En ese proceso, lograron determinar dónde descansan los restos del ex combatiente oriundo de Colonia Pando, Gabino Ruíz Díaz. Como su mamá se moviliza en una silla de ruedas, la ONG, liderada por el malvinero Julio Aro realizó una cruzada solidaria con la que financió el viaje a las islas, de la madre del correntino. Ayer, ella, por primera vez pudo rendir un tributo especial a su hijo.

Artistas, periodistas y también numerosas personas anónimas realizaron su aporte para que Elma Pelozo pudiera cumplir su anhelo de ir a visitar el lugar donde yace su hijo, “Cambacito”. “Agradezco a todos los que de una u otra forma contribuyeron. Si bien aún nos falta terminar de cubrir algunos costos, confío en que lo lograremos. Pero ya no podíamos seguir postergando el viaje porque la madre de un ex combatiente no puede esperar. Ninguna de ellas debería esperar”, afirmó Julio Aro en diálogo con El Litoral.

La comunicación se concretó cuando el presidente de la fundación No me olvides y ex combatiente marplatense, ya estaba en la Capital correntina. “Recién llegamos con Elma, ella va a descansar ahora acá y mañana en un helicóptero del Ejército que tiene base en Monte Caseros, retornará a su hogar en Pando”, contó Aro. Al mismo remarcó “estamos felices de que pudo ir. Era su anhelo y se cumplió. La paz que ví en sus ojos, es lo que hace que todo valga la pena”.

De acuerdo a lo proyectado, la mamá de Gabino arribará hoy a Pando, más precisamente a su hogar, desde el cual partió el último martes. “La vinieron a buscar en un helicóptero del Ejército que la llevó hasta el aeropuerto de Corrientes y desde ahí se fue a Mar del Plata.Y esta mañana (ayer) a las 6.30 partieron con destino a Malvinas”, contó a El Litoral, Idelina Ruíz Díaz, una de las hermanas de “Cambacito”.

Mientras que, en horas de la tarde, recibió mensajes de whatsapp de que ya estaban retornando desde Mar del Plata a Corrientes. “Ya están regresando y me dijeron que mamá está bien”, afirmó Idelina.

Ella recibía las noticias de quienes acompañaron a Elma, “mi cuñada Liliana y Lucía González, quien hace siete años la cuida a mi madre. Es parte de nuestra familia”, destacó la hermana de Gabino, que además está casada con un ex combatiente, Darío Ojeda.

Seguidamente, señaló que “en mi caso ya viajé, pude ir al cementerio. Ahora falta que otros dos hermanos más lo hagan. Eso seguramente podrán hacerlo en el próximo viaje de los familiares”. “Pero lo más importante es que mamá pudo ir, ella ya tiene 80 años y su anhelo era poder ir a visitarlo allá a mi hermano, o como ella lo nombra, Cambacito”, concluyó Idelina.

Fuente: El Litoral

DL