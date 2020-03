El titular de Amayadap, Román Queiroz, se mostró satisfecho con la moratoria de la AFIP para pymes

RELACIONADAS Desde la CEM consideraron urgente que la Nación tenga una política fiscal diferenciada para zonas de frontera

Sobre la reunión que empresarios misioneros mantuvieron en Posadas este jueves (05/03) con la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, el titular de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Román Queiroz dijo que se trató de una mesa de diálogo, donde se explicaron detalles técnicos de la moratoria para PYMES y se presentaron reclamos sobre otros aspectos técnicos, además de temas vinculados con exportaciones para que del Pont los traslade a los organismos pertinentes.

En diálogo telefónico con Radio Libertad, el titular de AMAYADAP explicó que se trató de una reunión, “para presentar la herramienta de la moratoria nueva para las empresas con deuda. La verdad que bastante buena, es a 120 meses que son diez años, con un período de algunos meses de gracia y una quita bastante interesante de los intereses” y a posteriori se realizaron las consultas de las empresas o reclamos técnicos en cuanto a la operatoria habitual de la AFIP, “tanto en Aduana como el sistema de compensaciones o levantamiento de embargos, hubo muchos reclamos en este aspecto y, en algunos puntos nos explicaron la solución, en otros tomo nota como para tratar de modificar lo que se podía modificar”.

Sobre específicamente la moratoria, Queiroz dijo que si bien siempre hay alguna empresa con problemas con la AFIP, “lo que pasa es que hoy no es muy común endeudarse con la AFIP tanto como pasaba antes porque hoy te bloquean las cuentas bancarias, hay embargos, la presión fiscal de la que siempre hablamos es bastante fuerte , no te permite el sistema endeudarte tanto como era antes, podías estar dos o más periodos sin pagar un IVA o cargas sociales, se te acumulaba el saldo y después entras en la moratoria, capaz hay muchas empresas con deuda pero poca deuda”.

Consideró que la moratoria sirve para las empresas que no estaban blanqueadas o que estaban fuera del sistema, “después de una inspección se le determino una deuda muy grande y hoy le dan la chance de poder entrar en la moratoria, a esas empresas si seguramente les viene bien, el resto hoy no hay muchas empresas que tengan grandes deudas, porque si no es imposible trabajar”.

Sobre las variables económicas actuales que el Gobierno nacional tiene congeladas, el empresarios forestoindustrial sostuvo que “el dólar quieto por un lado viene bien para no generar inflación y que no se desmadren los costos y por otro lado no tanto porque necesitamos ser un país con un dólar altamente competitivo y para poder ser exportadores y conseguir desde el Estado los dólares genuinos que necesitamos para pagar la deuda”.

Recordó que “después de las PASO del año pasado el dólar se fue a 72 pesos y hoy, seis siete meses después, estamos con un dólar a 63 pesos y la inflación fue del 20 por ciento en estos seis meses, entonces perdimos competitividad respecto a lo que estábamos en agosto del año pasado. Hoy la empresa que esta con posibilidades de exportar necesita un dólar a 70/75 pesos, pero sabemos por otro lado que un dólar así genera inflación, entonces hay que buscar el equilibrio exacto y que mínimamente el dólar acompañe la inflación”.

Consideró al proyecto de desdoblar el tipo de cambio como no ideal, pero que sería una salida temporaria, ya que sostuvo que “un dólar exportación no es el escenario ideal, un país medianamente ordenado tiene que tener un solo tipo de cambio, pero este proceso que atraviesa nuestro país, con el desorden económico y financiero que estamos atravesando hace varios años me parece que es una salida, por lo menos provisoria que podría servir”.

Propuso Queiroz que además de tratar de tener un dólar exportador más alto que “mínimamente se saquen las retenciones y no hablo del campo que manejan otro tipo de economía, pero para las economías regionales bastaría con que saquen las retenciones, hoy el dólar está a 64 pesos pero tenés una retención de 4 pesos por dólar, ya queda en sesenta, entonces con que quiten las retenciones y alguna cosita más es un incentivo para la exportación, ya se acomoda un poco la situación para la empresas exportadoras. Hay como 70 industrias en la provincia que exportan que no es poco si mejoramos un poco el tipo de cambio puede haber mucho más y puede generar mucha mano de obra”.

Por último al referirse a la deuda externa, a la que consideró como “monstruosa y exorbitante que vamos a tardar mucho tiempo en pagarla. Vamos a estar atados mucho tiempo a lo que el FMI nos indique, somos dependientes del Fondo, hasta que Argentina no acomode el plan de pago de la deuda con los tenedores de bonos y con el FMI vamos a estar en una situación bastante vulnerable”.

