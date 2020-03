Desde la CEM consideraron urgente que la Nación tenga una política fiscal diferenciada para zonas de frontera

El titular de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, indicó que presentaron a la directora de AFIP Mercedes Marcó del Pont una serie de propuestas orientadas acompañar a la moratoria para el sector Pyme. Destacó además que el pedido presentado por el Gobierno de Misiones para que la Nación adopte una política fiscal diferencial para zonas de frontera, está en línea con un reclamo histórico del sector empresarial misionero. entre ellas la ubicación fronteriza y la posibilidad de un tratamiento impositivo diferencial para hacer frente a la competencia desleal, la inclusión de las pymes tipo 2 a la moratoria, entre otros.

Alejandro Haene. Radio Libertad

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, destacó la importancia de la visita de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, para incentivar el uso de la moratoria. Resaltó además que el pedido presentado por el Gobierno de Misiones para que la Nación adopte una política fiscal diferencial para zonas de frontera, resulta «urgente» para el sector empresarial misionero. Haene resaltó que esta fue la primera vez que un titular de la AFIP visita la tierra colorada para tener contacto con el empresariado local.

«Esta reunión nos abre grandes expectativas, primero porque hay muchas ganas que haya empatía entre el sector privado y público (…) vimos la mayor cantidad de cámaras empresarias y colegios presentes en la reunión en la que se informó que este fue un esfuerzo de la Nación para dejar de cobrar determinados intereses y gran parte de las multas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas».

Destacó el acompañamiento de 14 cámaras de empresarios en la provincia porque «eso demuestra a las claras , la preocupación de la situación económica que atraviesa el país y la tierra colorada”, dijo.

Haene señaló que desde la CEM le plantearon la posibilidad de facilitar el ingreso a la moratoria a las pymes tramos 2 que son las que están en el orden de la facturación de los 2 mil millones de pesos, “eso ocasiona que las pymes no incluidas en la moratoria tengan un plan de pagos, pero sin quita de multas y de intereses como está aconteciendo con las que están incluidas».

El Economista agregó que las propuestas presentadas son amplias porque abarca desde los desafíos monotribustitsas hasta las pymes tramo 2: «Esto habla a las claras que los problemas son grandes porque básicamente hay algunos contribuyentes que no están pudiendo acceder a la moratoria porque por ejemplo no pueden obtener el certificado pyme como los autónomos”. Agregó que “hay empresas dadas de baja que tiene la CUIT, pero está bloqueada y que quieren reactivarla, pero al no tener el certificado pyme, el sistema las bloquea (…) hay un universo interesante de empresas que en muchos casos están debiendo sumas importantes que quieren acceder a la moratoria y que no están pudiendo«, señaló.

De una reunión que tuvo con Marcó del Pont, concluyó: «me sorprendió para bien la apertura y el tiempo que tuvimos para compartir (…) así como el Banco Nación está bajando las tasas, la AFIP presenta la moratoria y a través de diferentes entidades estamos pidiendo un reperfilamiento de las deudas bancarias de las pymes y es todo un manojo de cuestiones que hay que atacar en conjunto», afirmó.

Agregó que “acá tenemos que atacar todos los problemas en conjunto y que todos estemos imbuidos en los problemas bancarios , previsionales y tributarios, sino es como que visto un santo para desvestir otro», afirmó.

Zona de frontera

Destacó que la Provincia solicitó a Marcó del Pont un tratamiento impositivo diferencial por la ubicación fronteriza de Misiones y destacó la urgencia de medidas dirigidas a combatir las asimetrías comerciales de frontera.

«Es innegable las diferencia que existe. El marco tributario que tiene Paraguay es el paraíso, y lo que hace Brasil con las lojas francas, de a poquito nos va ir molestando y llevando gente que hoy está cruzando a comprar».

En ese sentido, al ser consultado por la reglamentación del Artículo 10 de la Ley Pyme, que faculta al Poder Ejecutivo a implementar programas tendientes a compensar a las pymes en las zonas de frontera que se establezcan por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países vecinos, para lo cual «podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas», afirmó que está solicitando una reunión con autoridades de Nación.

«Estoy tratando de conseguir para la CEM una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matias Kulfas, que es el que tiene en cartera ese tema. También abordaríamos otro temas, pero solicitaríamos la presencia de un integrante de la AFIP (…) no es fácil porque son muchas cosas, muchos temas y reuniones», señaló.

Anunció que de la mano del Ministerio de Industria, la CEM están realizando una campaña de concientización de lucha contra el dengue en una simbiosis de trabajo público y privado.

Programa Ahora en Misiones

Destacó que en la reunión que tuvo con el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, la titular de la AFIP reconoció el buen trabajo de la Provincia en relación con los programas Ahora.

Sin embargo, sostuvo que entienden la postergación debido a otras urgencias que tienen desde Hacienda y que esperan se retomen. «El gobernador decidió postergar el tratamiento de los programas hasta abril porque tiene un costo de parte del comerciante, del Estado Provincial y de los bancos, el tema es que Hacienda estaba terminando de definir la paritaria docente y otros temas de carácter de urgencia y por eso se postergó el andamiaje de los planes Ahora”, acotó.

Destacó que en función de las prioridades de Hacienda se trabajarán acciones para incentivar el consumo.

«Desde la Cámara Argentina de Comercio nos están pidiendo un plan de actividades de Misiones y de la Región y yo voy a incluir todo el listado de programas Ahora porque lamentablemente ninguna otra provincia pudo hacer algo parecido y estas políticas deberían hacerse a nivel nacional y deberíamos poner la marca registrada esto se hizo en Misiones (…) si todos ponen un poco de esfuerzo y dinero en aras de mantener el consumo, se logran cosas».

Lamentó que no todas las entidades bancarias se hayan sumado. «Es una pena que más bancos no se hayan sumado a esta iniciativa (…) lo ideal sería que más entidades se sumen porque eso le daría la chance a todos los que cobran en esas entidades hacer uso de esos programas. La limitante no la pone el Gobierno de Misiones, ni la confederación económica, sino los bancos en pro de sus usuarios», afirmó.

