Copa Davis: Argentina arranca la serie ante Colombia

Hace menos de dos años, en septiembre de 2018, la Argentina y Colombia se enfrentaron por la Copa Davis . Hoy, desde las 18 de la Argentina (TyC Sports), volverán a medirse, pero el contexto y las condiciones son totalmente diferentes. Aquel cruce en San Juan perdió valor antes de jugarse por el histórico cambio de formato -el equipo nacional se aseguró el retorno a la elite de la competencia antes del 4-0 en el estadio Aldo Cantoni-. Esta serie, porque el ganador obtendrá la clasificación para las Finales de noviembre en la Caja Mágica de Madrid y ya no hay opciones de obtener una invitación directa a la etapa final como la temporada pasada, es sumamente valiosa.

Será el mayor desafío para Gastón Gaudio desde que es capitán argentino, ya que el enfrentamiento, además, presenta la dificultad de los 2600 metros sobre el nivel del mar y el Gato no contará con los dos mejores albicelestes del ranking, Diego Schwartzman y Guido Pella, ambos con molestias físicas.

🇦🇷 Leonardo Mayer @YacaMayer 🐊 «Esto es #CopaDavis, esto no tiene que ver con lo otro, es muy diferente». Lo dice el campeón 2016 🏆 pic.twitter.com/0pazXdIrNU — Copa Davis (@CopaDavis) March 5, 2020

El Palacio de los Deportes, sobre polvo de ladrillo y bajo techo, será el escenario de una serie en la que se utilizarán pelotas despresurizadas o «pinchadas», que tienen un pique distinto a las convencionales. El estadio tiene capacidad para 4000 espectadores. «Todos los partidos van a ser complicados. La altura y las pelotas son factores que complican y esto hace que todos los partidos sean parejos«, dijo Gaudio, que debutó en aquella serie frente a los cafeteros, pero siendo una de las piezas del triunvirato completado por Guillermo Coria y Guillermo Cañas. El campeón de Roland Garros 2004 designó a dos jugadores sin antecedentes en la Davis: Juan Ignacio Londero (62º; 26 años) y Facundo Bagnis (134º; 30). También se sostiene con jugadores experimentados como Leonardo Mayer (118º; 32), Horacio Zeballos (4º en dobles; 34) y Máximo González (42º en dobles; 36).

Será Mayer, uno de los campeones de la Ensaladera en 2016, el encargado de abrir la serie (los partidos serán al mejor de tres sets). El correntino, que disputará su 16ª serie y debutó en la Copa Davis en 2009, suma diez victorias individuales consecutivas en la competencia. Como singlista número 2 de la Argentina, se medirá con la carta principal de Colombia: Daniel Galán, de 23 años y 148º. Será el primer partido entre ambos.

En el segundo turno, 20 minutos después de Galán vs. Mayer, se enfrentarán dos jugadores con realidades diferentes. Londero, campeón del Córdoba Open 2019, está experimentando su segunda temporada fuerte en el ATP World Tour y será el singlista Nº 1 de la Argentina. Santiago Giraldo, de 32 años y actual 292º, disputará su 30ª serie de Copa Davis. Se enfrentaron dos veces y en ambas ganó el colombiano: en los Challengers de Bogotá 2013 y Guayaquil 2018. «Después del sorteo empecé a tener un breve cosquilleo. Es difícil pensar como sería la primera vez. En 2014 estuve de sparring [en el reprechaje ante Israel, en Sunrise], pero ahora es distinto. No sé si es la mejor forma de debutar es en la altura, pero me siento bastante cómodo, intentaré salir tranquilo y con buena actitud«, explicó Londero.

Mañana, a las 14, la acción comenzará con el dobles, en la previa, el punto más fuerte de los locales. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la mejor pareja del mundo, ante Zeballos y González. Luego, están programados los singles: Galán vs. Londero y Giraldo vs. Mayer.

La serie también tiene un trascendental valor en el aspecto económico. La Asociación Argentina de Tenis sigue siendo «Copa Davis dependiente» y llegar a las Finales de Madrid representaría obtener un jugoso ingreso en moneda extranjera, clave para las distintas acciones que proyecta la entidad.

Fuente: La Nación

