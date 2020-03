Twitter incorporó una nueva herramienta: ¿qué son los fleets?

Se trata de una herramienta que utilizada por otras redes sociales, que ahora hace su desembarco en Twitter. Las particularidades que tendrá.

El formato de «historias» usado por primera vez por Snapchat, y masificado luego desde Instagram, hace su desembarco en Twitter bajo el nombre de «fleets». La nueva herramienta de esta red social posibilita publicar tuits de manera temporal que se borran a las 24 horas.

El produc manager de Twitter, Kayvon Beykpour, hizo el anuncio público de la flamante función y afirmó que se trata de una respuesta al problema de que los usuarios en muchas ocasiones «no se sienten cómodos escribiendo porque los tuits pueden ser vistos y contestados por cualquiera, se sienten permanentes y perfomativos».

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020