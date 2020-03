Toallas femeninas y pañales de tela: una alternativa ecológica que repercute en la salud, el medio ambiente y también en el bolsillo

Belén Pezúk es una emprendedora posadeña, ideadora del proyecto La Guadalupe Natural, mediante el cual confecciona toallitas femeninas y pañales de tela. La iniciativa surgió hace ya 5 años como una alternativa ecológica frente a los productos convencionales.

“Ecológicos y concientes”, así definió Belén Pezúk a los productos que ofrece a través de su emprendimiento. Se trata de una propuesta que, con el correr del tiempo, va sumando interesados y contribuye asimismo a disminuir el uso de artículos que pueden resultar daniños para la salud, el propio medio ambiente y costosos para el bolsillo.

Desde toallitas femeninas y paños desmaquillantes hasta pañales de tela, todo de producción propia. “Cada uno tuvo su proceso de diseño y puesta a prueba”, manifestó la fundadora de La Guadalupe Natural, quien sostuvo que en un comienzo la iniciativa disparadora fueron los pañales, pero decidió comenzar por las toallitas para realizar un cambio de raíz.

Belén Pezúk, La Guadalupe Natural.

“Hace 5 años aún no tenía hijos, así que me planteé ¿cómo voy a usarlo en mi futuro bebé y no lo voy a probar yo primero? No me parecía muy coherente y por eso decidí empezar por mí”, señaló en diálogo con Misiones Online TV.

Como las toallas que adquirió no le resultaron acordes a sus necesidades, decidió utilizar sus conocimientos en costura y comenzó a experimentar con telas y diseños hasta crear un producto que le diera comodidad sin importar la actividad que realice. “Como era tan bueno para mí, comencé a ofrecerlo y las repercusiones fueron muy buenas también, eso me permitió ir evolucionando. Las mismas clientas, algunas con bebés, me preguntaron si me animaba a hacerles pañales de tela”, comentó. De esa manera, por fin, el disparador de la propuesta logró concretarse.

Al ser consultada acerca de las diferencias entre los productos tradicionales y éstos, la emprendedora indicó que se trata de “un modo de vida y un vínculo diferente con el cuerpo”. En ese sentido explicó que existen tres ejes principales sobre los que se basa dicha propuesta: la repercusión en la salud, en el medio ambiente y un tercero ligado a la disparidad económica que representa frente a los productos desechables.

Tanto las toallas como los pañales están compuestos por una parte impermeable, una parte absorbente y una tercera capa de tela que es la que está en contacto con la piel. Es gracias al impermeable que se vuelven tan efectivos debido a que permiten el flujo de aire y por consiguiente resultan cómodos de usar. Cabe destacar que ambos productos se adecuan a los talles convencionales y asimismo se pueden diseñar a medida, por lo que no hay excusas para intentar modificar nuestros hábitos.

El tiempo de vida útil de los productos ecológicos alcanza hasta los tres años, de ahí el gran alivio al bolsillo, considerando además que su utilización es intensa. Para propiciar su duración es esencial, además, crear una rutina de lavado.

“Un buen lavado permite conservar el producto por muchos años. Se deben enjuagar muy bien para evitar que haya residuos de jabón ya que eso impermeabilizan las telas que se encuentran en contacto con la piel e imposibilitan que cumpla su función”, explicó.

A.B.V.