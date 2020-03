¿Por qué no es recomendable elaborar alcohol en gel casero?

Ante la creciente demanda de desinfectantes de manos, comenzó a circular una receta para hacerlo uno mismo en el hogar. Sin embargo, un experto advirtió a Infobae sobre los posibles riesgos.

Luego de que se diera a conocer el primer caso positivo de coronavirus en Argentina, creció la demanda de alcohol en gel en supermercados, farmacias y negocios varios. A raíz de esta alza en las compras, también hubo un aumento en las búsquedas de cómo hacerlo de forma casera.

Estos últimos días comenzaron a circular varias recetas y hasta una infografía sobre cómo elaborar alcohol en gel en el hogar:

Sin embargo, en diálogo con Infobae, Claudio Ucchino, director General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (Cofybcf), dijo que “no es conveniente hacer cosas caseras. Lo ideal si hay escasez de alcohol en gel es reemplazar animadamente por agua y jabón”.

Además agregó que “por el momento no es recomendable que cualquier persona realice este paso a paso porque los elementos que pueda llegar a utilizar no son estandarizados y la materia prima no está controlada, por lo que no se sabe de donde proviene».

«Puede producir una alergia, e incluso puede producir sequedad en la piel, mayor que cualquiera, porque estamos hablando del alcohol, ya que tiene que tener una graduación especial, no es el alcohol a 96 grados que se utiliza comúnmente. Esto tiene que estar realizado en manos de un profesional”, advirtió.

Por último, Ucchino dijo: “Hoy en día ante la ausencia que pudiera verse de alcohol en gel nosotros estamos trabajamos con gente del Ministerio para hacer una producción pública o hacerlo a través de las farmacias en manos de un profesional o en pequeña escala con materia prima comprada en droguerías habilitadas que se conozca la procedencia. Pero si no se tiene alcohol en gel no nos va a pasar nada, con lavarse las manos entre 30 segundos y 1 minuto con abundante agua y jabón es suficiente. El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos frecuente».

Por su parte, Federico Prada, biólogo de UADE, dijo que lo más importante es mantener la limpieza, un lavado de manos con jabón. Las personas a nivel hogareño tienen que utilizar un jabón desinfectante; si no tienen alcohol en gel pueden usar el alcohol 96 o alcohol diluido al 70%.

“Cualquier producto relacionado con la Salud, ya sea medicamento u otro producto, tiene que ser fabricado bajo las normas y los controles que las leyes y los organismos nacionales citan para el mismo. En tal sentido no es aconsejable que se hagan de manera casera”, concluyó el doctor Federico Prada director de la carrera en biotecnología y bioinformática de UADE.

Respecto a las recomendaciones generales para prevenir virus respiratorios -que incluyen al nuevo coronavirus COVID-19- los expertos recomiendan lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos, bebidas, y luego de entrar en contacto con superficies en áreas públicas; al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo para posteriormente lavarse las manos y por último evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias.

