¡No entres en pánico! Mirá los mejores memes del coronavirus en Argentina

A tan solo horas de haberse anunciado el primer caso de coronavirus en Argentina, estallaron los memes y las redes sociales se llenaron de comentarios buscándole el lado gracioso al desafortunado anuncio.

Desde “Bienvenido a la Argentina” siendo tendencia en Twitter, hasta la vecina del primer afectado que se descargó en las redes afirmando su pésima suerte, son numerosos los chistes que siguen surgiendo. Están quienes comparan la situación con famosas escenas de Los Simpsons, y aquellos que aprovechan para dejar en falta al Ministerio de Salud.

Reservá por un momento la seriedad y dejá que los memes más destacados te hagan reír un rato.

Primer caso de coronavirus en la Argentina.. saben a quien le agarro? A mi vecino, SI MI VECINO, EL QUE VIVE EN LA CASA DE AL LADOOO!!!! YO NO PUEDO MAS CON ESTA MALA SUERTE, SI NO MUERO UN DIA DE ESTOS ME DECLARO INVENCIBLE.

— Mili (@MiliViado) March 3, 2020