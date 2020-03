Milagros Otazú debuta con Argentina en el Sudamericano Sub 20 Femenino

Llegó el día para las chicas en el Sudamericano Sub 20, las dirigidas por Carlos Borrello saldrán esta noche al campo de juego para medirse ante Ecuador, en el marco de la primera fecha por el grupo A. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Bicentenario de San Juan y se podrá ver por la señal de DirecTV. La posadeña Milagros Otazú jugaría como titular.

El gran objetivo del plantel es conseguir una de las dos plazas que están en juego para el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Panamá y Costa Rica. Sin embargo, en primer lugar, la selección deberá enfocarse en clasificar al cuadrangular final, al cual acceden los dos primeros equipos de cada grupo.

#SelecciónFemenina Antes del comienzo del #SudamericanoSub20, comenzamos a conocer a nuestras representantes:

👋🏻 @OtazuMili

⚔ Defensora

📆 31/05/2001

📍 Posadas, Misiones

⚽ Racing Club

❕ Integró el plantel que disputó el repechaje en Panamá para el Mundial de Mayores pic.twitter.com/OF9Q8V5IIb — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) February 26, 2020

La posadeña, actual jugadora de Racing Club de Avellaneda entrenó desde la primera concentración de Borrello, en la previa de la competencia la marcadora de punta habló con Misiones Online “Con las chicas sub 20 apuntamos a clasificar, ya que en el sub 20 hace mucho no se clasifica (al mundial), así que apuntamos a eso ya que seremos el país anfitrión, buscaremos la clasificación”, comentó

Asimismo, continuó diciendo “en juveniles tengo una trayectoria muy buena, fui capitana en sub 17 y 20, ahora busco la titularidad”, cerró.

Las 22 jugadores que intentarán hacer historia

En la tarde de ayer, el plantel entrenó en el estadio de San Martín de San Juan. La actividad comenzó con la correspondiente activación, seguida por movimientos con balón. Más tarde, el entrenamiento se centró específicamente en aspectos tácticos, teniendo en cuenta la sesión de análisis de video de análisis que realizaron por la mañana, en que el plantel analizó a su primer rival.

Carlos Borrello, DT de la selección

El torneo que se disputará en San Juan y San Luis cuenta con diez seleccionados y se divide en dos fases: la primera con dos grupos, A y B, de cinco equipos donde los dos primeros pasarán a la segunda ronda. En esta instancia, se enfrentarán todos contra todos y los dos que sumen más puntos (campeón y subcampeón) conseguirán la clasificación al Mundial.

AR