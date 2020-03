Tren Garupá-Posadas: “No sólo será un servicio ágil de transporte, también una fuente generadora de trabajo”, dijo Luis Ripoll

El intendente de Garupá celebró el anuncio de su par Leonardo Stelatto, quien se comprometió a trabajar para conseguir la habilitación de un servicio metropolitano, utilizando las vías férreas que conectan ambos municipios. Dijo que la estación está operativa y los vagones “en condiciones de comenzar a rodar”, al tiempo que se entusiasmó con los servicios complementarios “que se pueden brindar en las diferentes estaciones”.

Luis Ripoll en Radio Libertad

Estación Garupá

Cuando en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Posadas, el intendente Leonardo Stelatto anunció que trabajará para conseguir las autorizaciones que habiliten un servicio de tren entre Garupá y la capital provincial, su colega Luis Ripoll celebró no sólo el interés, sino la reactivación de un proceso que comenzó hace varios años y que involucra a los alcaldes de toda la zona metropolitana “Vemos que una parte más se va sumando a los que venimos trabajando con la idea de poner en marcha este servicio, tanto como transporte como así también una variante para el turismo, en un trabajo que se viene llevando adelante entre los tres municipios, Posadas, Garupá y Candelaria que formamos el área metropolitana. Uno de los temas era el transporte, tanto terrestre como ferroviario y también acuático”, contó en Radio Libertad, el alcalde de Garupá, Luis Ripoll.



Estación donde actualmente opera el Tren Internacional en Posadas

La idea no es nueva, los beneficios alcanzan a todos los sectores, no sólo para los que deben trasladarse todos los días por estudio o trabajo desde Garupá a Posadas, sino también para actores de la economía de la zona. En ese sentido, Ripoll tiene cifradas esperanzas que se sumen paradas (o mejor dicho estaciones) para aumentar la conectividad y generar fuentes laborales. “Es importante que se haya puesto las tintas sobre la habilitación de este tramo, Garupá-Posadas que va a activar muchas de las obras que estaban paradas o dormidas como la estación de Miguel Lanús; la puesta en marcha de la estación de Garupá y soñar un poco más y tratar de conseguir una estación para la zona de Ñu Porá o Fátima”. Agregó Ripoll que “lo que se pretende es agilidad en el traslado, pocas paradas, que sea rápido, económico o de un valor parecido al del colectivo. Además, las otras ventajas es que no va a sufrir atrasos por atascamiento de vehículos como pasa con el colectivo. Quedará estudiar las frecuencias que va a tener”.

Según Ripoll el único impedimento para que comience a la brevedad el servicio es burocrático, la aprobación de Nación para que el tren comience a operar “porque las formaciones ya están. Son cinco vagones que recibieron el año pasado y que se están adecuando para cuando esté habilitado el servicio”, dijo con relación a Casimiro Zbikoski, la empresa que tiene la concesión del servicio.

Remarcó que el otro beneficio es el impacto económico, “porque el servicio de tren va a generar fuentes de trabajo sobre todo en torno a las paradas porque habrá que ofrecer algunos servicios complementarios”. Y adelantó que, según estudios preliminares “el tiempo de viaje se cree que rondará los 25 minutos, son trenes con aire acondicionado”, completó. Y aclaró que “la estación de Garupá está expectante para cuando comience el servicio. Hay que hacer un poco de limpieza y nada más”.

DG