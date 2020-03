Eduardo Messa, presidente de la Federación Misionera de Tenis: “Mi idea es que se vuelva a jugar un Future en Misiones”

Luego del primer regional del año, de la Asociación Argentina de Tenis, Eduardo Messa, presidente de la Federación Misionera de Tenis habló con Misiones Online y realizó un balance de la competencia, del trabajo que vienen realizando con la entidad y por último adelantó las ideas que hay a futuro.

El club Itapúa de Posadas vivió una jornada cargada tenis, la federación Misionera se encargó de realizar el primer regional del año, donde 3 tenistas misioneros conquistaron el título.

Valentina Amigo, de 15 años y oriunda de Posadas se impuso ante Abril Aguirre de Chaco por 6-3, 4-6 y 7-6 y se quedó con el título en la categoría sub 14. Seguidamente, Valentina Ortega, oriunda de Venezuela, pero residente de Oberá y pertenece a la FMT derrotó por 6-2 y 6-2 a la posadeña Priscila Landi en la categoría sub 14. Asimismo, en varones Thiago Messa se impuso ante el chaqueño Santino Alberca por 7-6 y 6-1 en la categoría sub 16.

“Muy contento porque tuvimos buena convocatoria de chicos y se vio un buen nivel de tenis. Todos se fueron conformes, el club Itapúa estuvo un espectáculo, las canchas estaban en un muy buen condiciones y eso facilita el buen juego”, comentó Eduardo Messa, presidente de la Federación Misionera.

“En el mes de enero tuvimos una reunión con las federaciones de la región y nosotros nos postulamos para hacer el primer regional, la idea era que nuestros chicos no viajan tanto, ya que el resto de los torneos de la región se juegan en Corrientes y en Chaco y siempre los que viajan más son los misioneros”, agregó el dirigente, sobre el torneo disputado en Posadas.

Al respecto de cosechas que consiguieron los misioneros en la competencia destacó que “los títulos ayudan a crecer, en damas es un tema muy lindo que las chicas están jugando muy bien, la categoría sub 12 jugaron 10 nenas y 6 eran de Misiones. En varones sub 12 tuvimos 17 jugadores, eso nos gusto porque será la base de la pirámide, sabemos que habrá chicos que seguirán jugando”, señaló.

Con la conquista de los 3 misioneros, todos consiguieron una plaza para el Nacional de Tenis que se realizará el 25 de marzo en Mendoza.

Por otro lado, el 13,14 y 15 de marzo darán inicio al calendario de mayores, donde disputarán la primera fecha del año en el club Itapúa.

“La idea es seguir con lo que nos fijamos el año pasado, seguir trayendo cursos de capacitación para los jugadores”, apuntó Eduardo Messa, quien agregó que “mi sueño es contar con el apoyo privado y estatal y que se vuelva a jugar un Future en Misiones, porque la última vez que se jugó fue en 2015, es difícil pero no imposible”, finalizó Messa.

AR