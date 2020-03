Apóstoles: la Carrera de Historia abrió las inscripciones para el ciclo 2020

La Carrera de Historia se dicta en el Instituto Superior San Agustín, en la ciudad de Apóstoles, Misiones. Tiene una duración de 4 años y cuenta actualmente con más de 40 alumnos cursándola. Las inscripciones están abiertas para el ciclo lectivo 2020 en Mendoza y Ruta 1, de 16:00 a 21:00 hs.

Darío Suárez, el coordinador del Profesorado de Historia del Instituto San Agustín dijo que estudiar el pasado es hoy una necesidad urgente para intervenir en el debate acerca del futuro de la humanidad.

Vivimos en un mundo en pleno cambio. Los seres humanos nos enfrentamos a revoluciones sin precedentes ¿Cómo prepararnos para un mundo de transformaciones interminables y de incertidumbres radicales? Si sos joven y estás al principio de tu vida profesional, es probable que tengas miles de dudas que te hacen titubear ¿Qué estudiar? ¿Dónde invertir mi tiempo? ¿Cómo decidir una profesión si posiblemente desaparezca dentro de 20 años? “Lamentablemente nadie sabe cómo será el mundo en 2050”, dice Darío Suarez. Él es coordinador del Profesorado de Historia del Instituto San Agustín. Una carrera recientemente creada, ubicada en la ciudad de Apóstoles, Misiones. “Lo único que sabemos es que todo cambia, y la Historia tiene mucha experiencia en eso”, agrega Suárez.

¿Para qué sirve un historiador?

La tendencia constante a la innovación científica ubica a las profesiones tecnológicas como las más recomendables a la hora de elegir una carrera. Desarrolladores de software, profesionales en empresas de e-commerce, expertos en marketing digital y analistas de Big Data están entre las profesiones mejor rankeadas. ¿Y la Historia?

“Como historiador, no puedo crear una aplicación de celular nueva, pero sí puedo ayudar a las personas a entender el mundo en el que vivimos y con suerte ayudarlos a participar en este gran debate global”, agregó Suárez. El debate al que hace referencia el Licenciado en Historia de la UNAM es el cambio climático, la robotización, la guerra, la posverdad, la educación y un largo etcétera. Asuntos que ya no son cuestiones del futuro lejano, sino del ahora. No de algunos pocos, sino de todos. Cuestiones que sin la ayuda de la Historia son imposibles de comprender.



Conocer el pasado para asegurar tu futuro

Desde el Instituto Superior San Agustín, la carrera de Historia abre sus puertas a todos aquellos jóvenes que sientan esa vocación por el conocimiento del pasado. “Muchos piensan que la Historia se trata sobre cosas antiguas que ya no sirven más. Pero en realidad de lo que se trata es de conocer el pasado para entender el presente y proyectar hacia el futuro”, aclaró Suarez, quien resaltó que el lema de la Carrera de Historia este 2020 es “Conocer el pasado para asegurar tu futuro”.

Contacto: historiaissa@gmail.com

Darío Suarez es Profesor de Historia UNaM, Diplomado en Educación Latinoamericana ISFD M. Estrada y Maestrando en Políticas Sociales UNaM.

(A.S)