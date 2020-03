Ricardo Wellbach destacó que Alberto Fernández es un presidente que valoriza la calidad institucional

El diputado nacional renovador, Ricardo Wellbach, destacó la calidad institucional del discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, al dejar inaugurado el domingo último el período de sesiones ordinarias del parlamento nacional, considerando importante la Ley de Hidrocarburos, la posibilidad de una reactivación ferroviaria y criticó duramente a los economistas que no han sabido hasta ahora resolver las crisis cíclicas que enfrenta el país desde el regreso de la democracia.

Ricardo Wellbach – Radio Libertad

En diálogo con Radio Libertad, el legislador nacional misionero, al referirse al discurso del domingo dijo que Fernández es un presidente que enfatiza calidad institucional. “Un presidente que sabe lo que dice y que fue muy cauteloso en generar un optimismo exagerado prometiendo cosas que el contexto no permite”, destacando en lo económico que primero hay que resolver la deuda y que lo planteado por el primer mandatario “tiene que ver con la construcción de la sociedad, más humanística, con valores”, de los que destacó también los cambios propuestos en la Justicia con los que coincidió.

En este aspecto Wellbach recordó que la democracia tiene tres patas los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y consideró que “debemos ir creciendo todos y hay que hacer algunas correcciones que fortalezcan para el mejor acceso de justicia a todos. Es fundamental que nos replanteemos muchas cosas, como el funcionamiento del Ejecutivo y nos pidió a los legisladores trabajo más intenso en algunas cosas para la altura de las circunstancias, buscar para nuestra sociedad lo mejor”.

En otro orden, consideró como muy importante el anuncio realizado por el presidente sobre la ley de hidrocarburos, “por ahí está la búsqueda de desarrollo, el ingreso de algo que nos está haciendo falta como el ingreso de dólares, la posibilidad de desarrollar ahí, hablo algo del gas, que es lo primero que se explota en Vaca Muerta, está más arriba que el petróleo, es fundamental que también nos toque a nosotros dado que si hay posibilidades de tener gas que también nos toque”.

También recordó que en el discurso se habló de red ferroviaria “que nosotros también estamos marginados, creo que tenemos 2 mil metros de vía útil que son las que cruzan a Paraguay, en todo Misiones no tenemos tren, no tenemos tren y tampoco hidrovía, nos genera expectativa que hablen de esas cosas y volver a plantearlas porque son necesarias para los misioneros”.

Sobre algunos titulares de medios que criticaron la falta de definiciones económicas por parte del presidente en su discurso, el legislador misionero fue duro con los economistas al destacar que, “los economistas hasta ahora tienen muchas opiniones pero en lo que va de esta etapa democrática todos se fueron por el ventiluz, no por la ventana, ninguno pudo dar soluciones transformadoras para la sociedad. El presidente fue muy prudente al hablar de la cuestión económica porque estamos en plena negociación y hace falta tener mucha tranquilidad, no se sabe que va a pasar con la deuda externa porque no está en sus manos resolver, podemos dar propuestas pero nosotros somos los deudores, cuando uno es deudor tiene que ir a buscar la mejor predisposición de la otra parte”.

Ya con nombres de quienes acompañaron la gestión de Mauricio Macri, Wellbach enfatizo que “los economistas en estos últimos tiempos, (Federico) Sturzenegger tenía un plan, (Alfonso) Prat Gay tenía otro plan, (Javier) González Fraga otro plan, (Carlos )Melconian otro plan, todos tienen planes y ninguno ha podido resolver la situación y cada vez nos vamos endeudando más, parece fácil pedir deuda y después que pague otro”, para agregar que la actual es “una etapa de mucha tranquilidad, mucha paciencia, es cierto que el presidente no dijo muchas cosas de esto pero es cierto también que esta el FMI aquí hoy en el país buscando resolver esa situación”.

En el mismo sentido el legislador renovador estimó que es imposible que se pueda planificar en base a la situación en la que se encuentra la deuda, “no tenemos resuelto el tema de la deuda ni tampoco hay dinero”, recordando los próximos vencimientos para los que dijo que no hay dinero para nada. “Como dijo él lo que debemos tener bien claro es no llegar a esos niveles de endeudamiento que nos ponen una vez más en una situación compleja a los más débiles de nuestra sociedad, cada vez que hay un problema importante del país, los que se perjudican son los más vulnerables”.

Finalmente, sobre el proyecto de ley del aborto que el presidente adelantó que enviará al Congreso en diez días, el diputado recordó que cuando se trató un proyecto sobre el tema que su voto fue negativo y precisó que “a este proyecto no lo conozco, vamos a ver el proyecto pero supongo que no va a cambiar demasiado con el de 2018, de todas formas tengo una posición tomada”, respecto al tema del aborto.

EP/E.J.