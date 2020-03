Megaoperativo de lucha contra el dengue en Eldorado: “La lucha contra el dengue es de todos y cada uno”

Lo afirmó el ministro de Salud de la provincia Oscar Alarcón, quien encabezó junto al intendente municipal Fabio Martínez, un operativo de cientos de personas, que recorrieron en grupos diferentes zonas del centro de la ciudad relizando concientización, limpieza y fumigación entre otras cosas.

En la mañana de este lunes 2 de marzo se llevó adelante un mega operativo de lucha contra el dengue en la zona centro. El mismo fue encabezado por el intendente municipal Fabio Martínez y el ministro de Salud de Misiones Oscar Alarcón.

La salida se realizó desde la plaza Sarmiento cerca de las 10.30, con la participación de autoridades locales y provinciales, organizaciones sociales, religiosas, fuerzas de seguridad, Cooperativa de Electricidad de Eldorado y distintas áreas del municipio, para garantizar la llegada a la mayor cantidad de lugares posibles.

En la oportunidad, el ministro de Salud de Misiones Oscar Alarcón, manifestó que «hoy temprano empezamos a trabajar en la ciudad de Eldorado, el equipo del Ministerio de Salud de la provincia se viene a unir al equipo de la ciudad de Eldorado para la lucha contra el dengue, porque la lucha contra el dengue somos todos, ese es el lema que tenemos hoy en la provincia, en donde juntos todos los vecinos con solidaridad debemos cuidarnos, limpiando nuestros patios, nuestras zonas, y mi vecino de la misma forma tiene que cuidar lo suyo, para cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás».

Alarcón agradeció a todos los presentes locales y provinciales que participaron, «porque gracias al gran trabajo que se viene haciendo desde el municipio con la comunidad no tenemos números alarmantes, pero solo con este trabajo que venimos haciendo todos los días vamos a mantener a raya al dengue».

«La mejor forma de prevenir es luchando contra el vector y contra la proliferación. Y cómo se lucha? Cuidando nuestro patio, cuidando no tener reservorios de agua en donde puedan proliferar los mosquitos. si tenemos pileta movilicemos el agua y pongamos los productos, limpiemos las canaletas, tiremos la basura, desmalecemos los patios, es fácil y barato luchar contra el dengue, pero hay que hacer las cosas, si hacemos esto nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Y si no es necesario viajar a los países no viajemos, porque tenemos 90% de frontera y sabemos que tenemos miles de casos en los países vecinos, así es que si tenemos que ir vayamos con vestimenta adecuada y con repelente. Lo mismo si tenemos que salir temprano o a la tardecita (horarios donde salen mayormente los mosquitos del dengue), hagámoslo con manga larga, pantalones, pies tapados y repelente» agregó el ministro de Salud.

«Tenemos casos y vamos a tener más seguramente, pero trabajemos entre todos para que esto disminuya, porque esto no es responsabilidad del intendente o del ministro de Salud, esto lo hace cada uno y todos juntos. Así es que los invito para que juntos podamos correrle al dengue de nuestro municipio y de nuestra provincia de Misiones» finalizó.

Antes de la recorrida, el ministro de Salud de Misiones hizo entrega al intendente municipal, de una moto mochila de rociado espacial y una máquina de termoniebla.

Luego de la entrega la gente organizada en varios grupos recorrió diferentes zonas con concientización, limpieza y fumigación entre otras cosas.