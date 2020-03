Intensa lucha contra el dengue en todos los municipios de Misiones

Antes iniciar el operativo integral en Eldorado, esta mañana el Ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Oscar Alarcón convocó a todos a los eldoradense y a los misioneros a ser solidarios en la lucha contra el dengue.

“Junto con todos los vecinos y con mucha solidaridad vamos a poder cuidarnos, cuidamos nuestra casa, cuidamos nuestra familia, limpiamos nuestro patio por lo tanto de esa manera cuidamos a nuestro vecino, y nuestro vecino tiene que cuidar de la misma manera a su familia y así nos va a estar cuidando a nosotros. No es sólo un problema de Salud Pública o del Municipio, sino que es un problema de todos y por eso hoy todos estamos acá, para llevar adelante este importante operativo, porque en la lucha contra el dengue somos todos”, remarcó el titular de la cartera sanitaria, quien encabezó el operativo junto al Intendente de Eldorado, Dr. Fabio Martínez.

Contra el dengue somos todos! Hoy intenso operativo en la localidad de Eldorado! Trabajando en la sensibilización y toma de conciencia. El esfuerzo es compartido. Todos lo hacemos! @SaludMisiones @OscarAlarconMis @JCesino @600David @herrerayflia pic.twitter.com/0AOV2amtWH — Oscar Francisco Alarcón (@MinistroAlarcon) March 2, 2020

En esa línea agradeció la partición de Defensa Civil de Alerta Temprana, Policía, a los presidentes de las comisiones barriales, a los referentes de asociaciones sociales, a la Fundación Bagni, a Coqui de León y a su equipo, al Club de Leones, a Rotary, a los agentes de salud y municipales.

La mejor forma de prevenir el dengue es luchando contra el vector, que es el Aedes aegypti. Y cómo lo logramos, limpiando nuestro patio. Sacando todo lo que pueda contener agua y ser usado por el mosquito para dejar sus huevos. No es difícil, al contrario, es fácil, hay que levantarse todas las mañanas y antes de salir recorrer el patio y ver si no quedo algo con agua. Coloquemos arena en los platos de nuestras macetas. Si tenemos alguna lata o balde siempre dejarlos boca abajo, no tiremos las tapas de gaseosas en el patio porque es un potencial reservorio, si tenemos un patio y esta alta la maleza cortamos el pasto. “Esa es la manera de luchar contra el dengue, es fácil y barato, solo tenemos que saber que, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. No nos olvidemos de nuestros cuidados personales: usar repelente y ropa clara y larga que nos cubra brazos y piernas para evitar picadura”, enfatizó.

Operativo

Desde la Plaza Sarmiento, promotores de salud, agentes de salud, municipales, policía, Defensa Civil y organizaciones recorrieron el barrio Guacurarí, Complejo habitacional Eldorado I y barrio Engwald, entregando folletería informativa sobre medidas de prevención y síntomas. Además, se hizo control de foco, eliminación de criaderos y rociado.

Los vecinos agradecieron la visita de los agentes y se comprometieron a continuar con las acciones de prevención en sus hogares en forma diaria, para combatir entre todos al mosquito.

En cada vivienda explicaron a cada uno de los vecinos las simples acciones que debemos hacer para evitar criaderos, como vaciar baldes con agua y ponerlos boca abajo, colocar arena en los platos que están bajo las macetas, retirar cualquier recipiente inservible que pueda contener agua y convertirse en posible reservorio (como latas, tapas, papeles, neumáticos), como así también hacer recambio de agua de las piletas de lona y limpieza en los bordes, cada 7 días. Limpiar las canaletas y tapar los tanques de agua, entre otros.

Misiones no descansa en la lucha contra el dengue

Día tras día agentes de salud provinciales, municipales, funcionarios, instituciones de gobierno recorren la provincia limpiando, eliminando criaderos de mosquitos, descacharrando, concientizando y previniendo las enfermedades vectoriales fundamentalmente el dengue.

Eldorado Durante este fin de semana se trabajó en diferentes barrios de Eldorado realizando rociado espacial preventivo ULV. Con los equipos de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública en conjunto con las fuerzas de seguridad y la municipalidad.

En Posadas representantes de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Salud Pública, se realizó una charla con los vecinos para concientizar sobre la importancia de mantener limpio los domicilios para prevenir el dengue en la Chacra 141 de Villa Cabello y se contó con la colaboración de la presidenta del barrio Lorena Morel. La actividad fue organizada por la diputada provincial, Yamila Ruiz.

25 de Mayo: Las fuerzas de seguridad, junto a la municipalidad y el Ministerio de Salud Pública encabezan un trabajo en conjunto en la prevención del dengue. En el CIC de la localidad se reunieron la semana pasada las Fuerzas de Seguridad local, representante de APS y del municipio junto con el intendente. Desde el CIC se inició el recorrido, comenzando por la calle 20 de junio extendiéndose por Barrio El paraíso y otros.

Concepción de la Sierra: 3/03 al 6/03 habrá control de vectores, descacharrizado y fumigación en la zona céntrica. Recorriendo la Cooperativa eléctrica, centro cívico y comercios locales. Durante la semana se realizarán charlas informativas en el hospital

Corpus se realizó una charla contra el dengue en la municipalidad de Corpus con diferentes instituciones

Puerto Piray continúan trabajando en la lucha contra el dengue en la concientización y prevención de los criaderos. Además, se realizan bloqueos en los barrios donde hay casos sospechosos.

Zona sur de salud continúa el trabajo en terreno se realizó recorrido en el B° San Martín, Prevención, concientización sobre dengue, entrega de folletería y se realizó rastrillaje casa por casa. No sé encontró recipientes con larvas, ni casos febriles.

Colonia Aurora en conjunto con las fuerzas de seguridad se realizó un operativo en los barrios Cramer, 100 viviendas.

