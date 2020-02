Fabián Tablado, femicida de Carlonia Aló, recuperará hoy su libertad tras 23 años en la cárcel

Fue condenado en 1996 por el femicidio de Carolina Aló y en 2013 por amenazar a la madre de sus hijas. Debido a un nuevo cómputo de sus condenas este mediodía saldrá de la cárcel luego de pasar 23 años, nueves meses y un día encarcelado tras la condena por haber asesinado de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, hoy al mediodía Fabián Tablado recuperará la libertad.

El femicida está pasando sus últimas horas en el pabellón evangelista de la Unidad 21 de Campana. Este viernes alrededor de las 12, está previsto que salga caminando por el puesto 1 del complejo penitenciario, ubicado en el kilómetro 5,5 de la ruta 6. Debido a un nuevo cómputo dispuesto por el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 de San Isidro a cargo del doctor Alejandro David, ya cumplió su condena. En el medio, había sido condenado por amenazar a una mujer que conoció durante su encierro y con la cual tuvo dos mellizas. La pena se sumó a la que ya tenía por el crimen de Carolina.

Encerrado en Campana, actualmente Tablado no estudia, ni trabaja; solo recibe la visita de su madre. De acuerdo a los informes que elevó el Servicio Penitenciario Bonaerense al juzgado sanisidrense, el femicida siempre “tuvo buena conducta”.

“Hace un año que ha optado por no salir del pabellón. Sale de la celda a las 7.30 y el cierre es a las 19, pero no va a otros sectores del penal porque no quiere problemas”, declaró una fuente consultada por Télam, quien resaltó que Tablado “no ha tenido inconvenientes con el resto de la población carcelaria ni con el personal”.

Fue encarcelado cuando tenía 20 años tras asesinar a Carolina Aló de 17. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el hombre persiguió a la joven por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la asesinó con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería. Con 44 años saldrá de prisión: “Se lo ve tranquilo pero avejentado, con algo de sobrepeso y con el faltante de algunas piezas dentales«, lo describió la misma fuente.

Si bien durante un tiempo trabajó en talleres y hasta cursó la carrera de Derecho estando en prisión, en los últimos meses no realizó actividades laborales ni educativas.

En cuanto a las visitas, por parte de su familia solo lo ve eventualmente su madre, María Esther Gallardo, quien hoy irá a buscarlo cuando salga del penal. Su padre y una hermana lo han visitado pero con menos frecuencia. “Hasta hace dos años su madre lo visitaba con más frecuencia y venía con sus hijas mellizas que ahora tienen 11 años”, informaron al hacer referencia a las nenas que tuvo con la mujer que se casó en el penal de Florencio Varela en 2007, pero luego se separó. Justamente por haber amenazado a su ex pareja, fue condenado en 2013, y perdió el beneficio de salidas transitorias que gozó anteriormente.

Antes de confirmarse su liberación para este viernes, Tablado fue sometido a pericias psiquiátricas. La primera conclusión a la que llegan los expertos es que el femicida no está en condiciones de ejercer la paternidad de sus mellizas. Según el informe, al que pudo acceder Infobae, Tablado “actualmente no cuenta con recursos yoicos necesarios para ejercer la responsabilidad parental”.

Las conclusiones del estudio también aclaran que la evaluación con respecto a la responsabilidad parental es que es “tan compleja que requiere de una perspectiva interdisciplinaria amplia”. En cuanto al estado mental en general, los peritos concluyen que Tablado “no presenta trastornos psicóticos ni psico-orgánicos” y que sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad.

Un mes atrás Edgardo Aló, el padre de Carolina, inició un pedido de firmas para que el asesino de su hija continúe detenido. “Es un sádico perverso que no acepta un no. Si a este psicópata vuelven a meterlo a la calle vuelve a la cárcel dentro de poco pero con una muerte más en la mochila”, declaró en aquella oportunidad en la que también se manifestó a favor de la pena de muerte: «Si le tenemos más miedo a un juez que a un asesino, creo que estamos equivocados. Y aparte la pena de muerte está instalada. Nos ejecutan asesinos todos los días. ¿De qué pena de muerte tienen miedo si la tenemos constantemente a la vuelta de casa?”, cuestionó.

Fuente: Infobae