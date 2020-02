En el COFESA destacaron a Misiones “por el gran trabajo de contención y barrera sanitaria en la lucha contra el dengue”, dijo Alarcón

El ministro de Salud de Misiones participó de la reunión del Consejo Federal de Salud que se desarrolló el pasado jueves en Córdoba donde los temas centrales fueron el coronavirus y el dengue. “Aportamos nuestra experiencia y la compartimos con aquellas zonas que ahora tienen brote epidémico de dengue”, declaró Oscar Alarcón. Anticipó que, a mediados de marzo, “ya estarán los botiquines del plan Remediar en los Caps de la Provincia”.

El titular de la cartera sanitaria contó que, en el encuentro ante sus pares de todo el país convocados por el Consejo Federal de Salud, “dos de los temas importantes fueron coronavirus y dengue. Hoy la Argentina no tiene casos sospechosos de coronavirus. También se habló del brote de dengue en diferentes provincias. La preocupación de los demás ministros es que han comenzado con diferentes brotes epidémicos en lugares como La Rioja, San Juan, Mendoza o Córdoba que no tenían ningún sobresalto, ahora tienen brote. Misiones aportó su experiencia y el mismo ministro de Salud de la Nación dijo que nuestra provincia hace un enorme trabajo de contención y de barrera para los argentinos, ya que teniendo esa gran cantidad de casos de casi medio millón entre Brasil y Paraguay, que Misiones tenga menos de 3 mil casos notificados, es para felicitar al sistema de salud y al Estado provincial”. Según Alarcón, “hasta mediados de marzo podemos tener brotes en toda la Argentina y Misiones no escapa a eso”.

Con el Ministro de Salud de N, Dr Ginés González García, se lleva adelante en Córdoba, el COFESA. algunos temas son: plan de preparación para Coronavirus, acciones Control Dengue, política nacional de medicamento, programa REMEDIAR, etc. @SaludMisiones @OscarAlarconMis @JCesino pic.twitter.com/A8aMjX1Y6O — Oscar Francisco Alarcón (@MinistroAlarcon) February 27, 2020

El médico y ex diputado provincial participó en la mañana del viernes, de la conferencia de prensa que brindó el gobernador Oscar Herrera Ahuad donde se presentó un informe detallado del estado epidemiológico en el que se encuentra Misiones. Posteriormente y ante los medios, Alarcón repasó las acciones que lleva adelante para combatir el brote epidémico del dengue. “Nosotros como Provincia de manera local estamos haciendo acciones con sanidad de frontera y todos los límites que tenemos en los municipios como Irigoyen, Paso Rosales o Foz de Iguazú. Las acciones son el manejo de focos y febriles. Hay personas en ambos lados de la frontera con tareas de promoción, de prevención y buscando febriles o sintomáticos que estén pasando o que estén en condiciones de tener una asistencia médica o control médico en los diferentes pasos”. Y en ese sentido, el ministro de Salud recordó que “tenemos más de 36 pasos fronterizos en la Provincia de Misiones”.

En el marco del COFESA, el ministro de Salud anunció la regularización de la vacuna contra el meningococo. Además se refirió a la situación del coronavirus y a las medidas que se están desarrollando para combatir el dengue y el sarampión. + info: https://t.co/oA1oMw9hnj pic.twitter.com/7aHmMdxoiB — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) February 27, 2020

Botiquines del Plan Remediar

En el plenario del COFESA se abordó también la rápida implementación del programa Remediar “que ya se está regularizando en toda la Argentina con la provisión del botiquín con más de 58 medicamentos por cada botiquín”, contó Alarcón. En el caso de Misiones, “será de una enorme utilidad y beneficio ya que es un extrapresupuestario que nos va a llegar y nos va a dar la posibilidad de tener recursos económicos para ocupar en otras cosas, ya que hasta ahora la Provincia se viene haciendo cargo de todos estos medicamentos que antes proveía el Remediar y que ahora lo vuelve a proveer”. Y de acuerdo a lo manifestado por el ministro de Salud, “a mediados de marzo estarían llegando a Misiones los botiquines a todos los Caps y a los lugares que siempre llegó el Plan Remediar.”

DG