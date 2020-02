Paritaria docente: este sábado se reflejará el aumento al básico acordado con la Provincia y la paritaria nacional en marzo

Mientras este sábado 29 los docentes misioneros ya cobrarán la primera parte del aumento al salario básico acordado en la paritaria provincial (13% ese día y 7% con el haber de marzo), el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, informó que por el acuerdo paritario nacional para la primera parte del año que se firmó ayer, ningún docente con un cargo, debería cobrar menos de $23 mil con el sueldo de marzo y de 25 mil con el de julio. La diferencia entre los montos que pone la provincia y lo necesario para alcanzar el piso salarial, será asumido por el Gobierno Nacional.

Miguel Sedoff. Radio Libertad

El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff destacó lo positivo del acuerdo entre el ministerio de Educación de la Nación y los cinco gremios nacionales, en el que se consensuó un salario inicial mínimo de $23 mil en marzo y de $25 mil desde julio. Sin embargo, destacó la labor de Misiones, que a diferencia de sus pares, pagará la paritaria provincial ya desde febrero.

“Fue una muestra de madurez haber llegado a un acuerdo en un monto razonable y que en el inicio era de recomposición salarial (…) creo que fue un acuerdo unánime y que estableció pautas interesantes para todas las jurisdicciones. Si bien ya teníamos cerrada la paritaria provincial para la primera parte del año, esto viene a darnos elementos regulatorios interesantes que permiten, sobre todo, tener un mínimo salarial a partir de marzo de $23 mil y a partir de junio, nadie va a cobrar menos de $25 mil», destacó.

Sedoff aclaró que el impacto para cada categoría y sueldo será distinto. «Tendremos en cuenta que nosotros desde la provincia hicimos un gran esfuerzo y todo lo que se estableció como incremento fue al básico».

El titular de Educación de Misiones hizo referencia al acuerdo previo que se tuvo con los dirigentes gremiales y que establecía una suba del 20% para los trabajadores de la educación, aumentos que serán escalonados para los meses de febrero y marzo, donde se aplicarán los incrementos del 13% y 7% respectivamente y que impactaba en el salario básico docente que iba a pasar de $5.800 a $6.400 en febrero y a $7.000 para marzo en Misiones.

En ese sentido, Sedoff informó que para que estos montos alcancen el mínimo establecido ($23.000), Nación aportará lo restante.

“El impacto de la paritaria nacional se verá en marzo y lo de la provincial será este mismo sábado, por eso nuestra intención cuando abrimos la paritaria en la provincia fue que el beneficio sea inmediato y antes de que los docentes inicien sus gestiones y no como habitualmente ocurre en marzo (…) la nuestra es la única provincia que cerró paritarias en febrero y no el otro mes», destacó.

Al ser consultado ante la demora en los pagos provenientes de Nación y si esta situación puede afectar los pagos a tiempo de estos últimos acuerdos, Sedoff afirmó que «la paritaria docente es prioritaria en nuestros reclamos para que se cumpla en tiempo y forma, el ministro Trotta fue claro manifestando esa voluntad de cumplirla, en la medida de las posibilidades fiscales que tenga. Creemos que hay una voluntad, porque esta no fue una decisión unilateral, sino que se dio tras un acuerdo«.

En relación al Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID), el ministro de Educación de Misiones, recordó que no hay un presupuesto nacional, debido a que aún se está renegociando la deuda y hasta no tener esa planificación, no se podrá incrementar dicho incentivo. «No tenemos presupuesto nacional, porque la Nación derogó el presupuesto que se presentó durante el 2019. Hasta que no terminen el diálogo de la deuda no van a enviar el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional y no podrá ser discutido y en ese proyecto se estipula un aumento del FONID, pero hasta que no se discuta ese tema del presupuesto, todo seguirá congelado».

Recordó que estamos dentro del marco de una emergencia económica que dura 6 meses.

SPM