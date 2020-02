Nepotismo en la UNAU: El rector Magno Ibañez dijo que la crítica por la conformación de las autoridades está vinculada a las internas de la UCR

La máxima autoridad de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) reconoció que existe una denuncia de un alumno pidiendo la impugnación de la asamblea que constituyó las autoridades “y oportunamente responderemos cuando lo requiera la justicia”. Y sobre los parentescos con el diputado Ariel “Pepe” Pianesi, en la conformación del consejo directivo, respondió: “Si son parientes, no lo sé, desconozco, Habría que preguntarle a él”.

Magno Ibañez, Radio Libertad

El Rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, Magno Ibañez, apuntó a la interna de la UCR como la que moviliza los comentarios vinculados al “nepotismo” en el reparto de cargos en el consejo directivo de la alta casa de estudios, con sede en San Vicente. En declaraciones a Radio Libertad, el médico manifestó que “ellos están en un proceso electoral y es de esperar que se manejen cuestiones por todos lados. Y si hay relación de parentesco, yo no lo sé. Yo traté de armar una estructura que sea beneficiosa para la gente acá en San Vicente”.

Los cuestionamientos surgieron a partir de quejas de un sector del radicalismo misionero, porque las autoridades más importantes de la UNAU tienen relación familiar o comercial con el diputado provincial y próximo presidente del Comité Capital de la UCR, Ariel “Pepe” Pianesi. Magno Ibañez sería padrino del legislador, el vicerrector es Jorge Pianesi, padre del diputado “al que no se le puede cuestionar nada porque tiene un antecedente frondoso que es un lujo para nosotros. Hizo el concurso y ganó el concurso”, aclaró Ibáñez.

Sobre el caso puntual del contador Fernando Javier Semczuk, quien ocupa el cargo de Secretario de Economía, Finanzas y Gestión y sería el cuñado de Pianesi, Magno Ibañez respondió: “pregúntenle a él. No lo sé. Desconozco porque no me pongo a estudiar a la familia de un docente”. Y si bien existen otros vínculos en el organigrama de autoridades con el diputado Pianesi, Magno Ibañez se defendió aclarando que “la mayoría de los que están ocupando cargos jerárquicos han concursado en una materia, hacen doble esfuerzo, porque ocupan un cargo y también tienen que dar clases”. Y completó diciendo que: “y si hay relación de parentesco, bueno, puede ser, a lo mejor. No sé”.

En otro tramo de la entrevista con Radio Libertad, el galeno, que primero asumió como Rector Organizador y en una asamblea llevada a cabo en agosto del año pasado se convirtió en Rector definitivo hasta el año 2023, admitió que conoce la denuncia que elevó el alumno Edgardo Escalante, quien cursa la Tecnicatura en Desarrollo Agropecuario quejándose de que no se respetaron los pazos ni se dio a publicidad la convocatoria a la Asamblea. “En relación a ese caso puntual, se le contestó al alumno. Ahora el juzgado Federal decidirá qué documentación pedirnos y haremos todos los requerimientos que sean necesarios”. Y remató diciendo que: “obvio que se cumplieron los plazos y se dio a publicidad a todas las convocatorias. Estoy tranquilo, puedo mirar a los ojos a cualquiera”.