Murió el atleta olímpico argentino Braian Toledo en un accidente automovilístico

El joven de 26 años competía en atletismo. En 2012, había participado de los Juegos de Londres y en 2016 en Río de Janeiro en lanzamiento de jabalina.

Braian Toledo, el joven argentino lanzador de jabalina, falleció este jueves en un accidente automovilístico cerca de Marcos Paz, ciudad donde estaba pasando unos días.

El joven creció en la ciudad cordobesa, pero desde hace varios meses estaba entrenando en Finlandia, con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Muy triste noticia. Uno de los mejores deportistas de Argentina: Braian Toledo. Hoy el deporte esta de luto, mis condolencias a la familia y amigos 🇦🇷 pic.twitter.com/L1zM9psoZm — Brian Rosso (@brarosso) February 27, 2020

Brian Toledo trabajó desde los 10 años, ya que su familia era muy humilde. En una nota con Infobae, el atleta recordó que una noche, cuando tenía tan solo ocho años, encontró a su madre llorando en la cocina de la casilla de madera en la que vivían. Cuando le preguntó el por qué ella le respondió: “No sé qué voy a darles de comer mañana”.

“Me di cuenta a los 10 años que éramos pobres. Generalmente yo no me daba cuenta porque casi todos los vecinos éramos iguales, excepto algún que otro que tenía mejor condición. Fue feliz mi infancia con estas carencias pero cuando me di cuenta que las tenía quise cambiarlas desde mi lado, ayudar a mi vieja de alguna manera”, explicó en septiembre el joven deportista.

Brian conoció el lanzamiento de jabalina gracias a un profesor, quien en su momento no se dio cuenta que estaba dándole el mejor consejo: el de una vida dedicada al deporte. Gracias a la jabalina, Toledo pudo darle una casa a su familia.

En Finlandia, donde viajaba antes de los grandes eventos, se entrenaba con Kari Ihalainen. Mientras preparaba su llegada a los juegos Olímpicos de Tokio, el joven estudiaba a distancia Marketing y Publicidad Digital en la universidad.

Fuente: Radio Mitre