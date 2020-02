Se suspendió la primera reunión entre el Presidente y la cúpula de la DAIA

Como la ministra Sabina Frederic dijo que calificar a Hezbollah como organización terrorista era “comprar un problema que no tenemos”, por lo que no se tomó en serio esa desmentida, el gobierno israelí no envió a nadie a la asunción de Alberto. El único gesto del que la comunidad judía tomó nota fue la presencia de los futuros ministros Matías Kulfas y Marcela Losardo en la cena anual de la AMIA.