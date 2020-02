MomentoBarreto: el desafío viral en Twitter tras el papelón de los carteles

Gisela Barreto confundió los carteles de la calle con los de la droga y ahora en Twitter la gente se sumó al desafío para contar sus propias metidas de pata.

Gisela Barreto continúa marcando tendencia en Twitter en este fin de semana XXL por Carnaval. Tras la viralización del la entrevista donde la conductora confundió los carteles de la droga con los de la calle, ahora la ex vedette sigue estando presente en la red del pajarito con una especie de desafío propuesto con el hashtag #MomentoBarreto.

En las últimas horas, varios usuarios se plegaron a la consigna al contar en primera persona episodios similares al que vivió Barreto en su programa El Vaso, frente al escritor religioso Mariano Restrepo.

«Mi #MomentoBarreto fue hace años en el colegio cuando una profesora me preguntó “y? Van a recorrer Europa con tu familia?” Y le contesté “a Europa no vamos, vamos a ir a Paris y Roma”; «Mi #MomentoBarreto fue cuando en una prueba de geografía me preguntaron que era una “colonia” y yo respondí “sustancia aromática elaborada con esencias frutales”, «Pensaba que Gloria era una prócer importante y me parecía rarisimo que no la nombre ningún libro de historia pero que cierre el himno del país», fueron algunas anécdotas chistes que circularon en las redes, inspiradas por el papelón de Barreto.

Tras la viralización de la equivocación de la ex secretaria de Gerardo Sofovich, apareció otro segmento de la nota a Restrepo, donde el escritor colombiano le aclara a Barreto que «se le llaman ‘cárteles’ a las organizaciones criminales de droga”, luego de sorprenderse por la pregunta de la conductora.

Este lunes, Barreto brindó una nota a Radio Mitre y se refirió al tema. “Me parece lo más normal del ser humano que cuando alguien no sabe algo lo pregunte. No es pecado. Soy periodista especializada en religión y en defender los valores. Yo sí entendí lo que él me estaba diciendo, pero le pregunté específicamente de los cárteles, que son organizaciones criminales. Y él me explicó. No tiene nada de malo”, dijo.

“No me duelen a mí las críticas de la gente, le tengo lastima a esa gente. Son gente vacía. No tienen nada que hacer en su vida, están prendidos a una red contestando preguntas de nadie. Yo estoy ocupada en mi familia, en el aire libre, pasándola bomba y llenándome de amor. Quieren hacerme un mal, defenestrar a alguien y se ridiculizan ellos. Pone de manifiesto cuán vacíos están y cuánto odio hay adentro de sus almas. Son vivos muertos», agregó.

Mi #MomentoBarreto fue la primera vez que tomé un subte en CABA cuando me vine a estudiar. Lo veía acercarse y lo paré con el brazo estirado como a un colectivo. — Camille (@SaintCamille_) February 25, 2020

Mi momento Gisela Barreto fue cuando haciendo el curso de manejo, el instructor me preguntó cómo estaba la temperatura. Bajé la ventanilla y contesté: está fresco. — No toque, Pita! (@jorobarlapita) February 23, 2020

Mi #MomentoBarreto fue cuando, viendo la publicidad de jeringas matacucarachas, dije en voz alta «ay yo ni en pedo me acerco a inyectarles eso». — vero 💚🌾☀️ (@thekickgalvanic) February 25, 2020

Un gran #MomentoBarreto fue cuando Martiniano Molina confundió un centro de tortura con un pozo del asfalto. pic.twitter.com/ymNHH0Fe4S — ✊🏽💚💜brenda tugender 💜💚✊🏽 (@brendasolange) February 25, 2020

Mi #MomentoBarreto fue cuando en las prácticas el profesor me pregunta dónde pongo el tensiómetro y yo le dije en el estuche/cartuchera ,en realidad era en que parte del brazo 🤦🏾‍♀️ — Mai (@MaiRP_) February 25, 2020

Mi #MomentoBarreto fue cuando me preguntaron si me gustaban los piojos (claramente haciendo alusión a la banda) y yo respondí, no porque pican mucho y hacen heridas. 🤦‍♀️ — tedelimon (@flaa28) February 25, 2020

Mi #MomentoBarreto fue cuando una amiga me dijo que compre teflón para la canilla qué goteaba y yo contesté si era como el de las sartenes 😟🤔 — Georgina Paladino (@GeoPaladino) February 25, 2020

#MomentoBarreto me pidieron café al coñac y yo dije que solo tenía La Virginia o La Morenita — Jeremy (@Facu_facu) February 25, 2020

Mi #MomentoBarreto. Primera vez en audiencia, termina de hablar la fiscalía y la jueza me dice «Dra su defensa»; me presento. Luego le piden los datos a mi defendido que no sabía bien su domicilio. Me dice la jueza «Domicilio Dra» Pregunto: El mío?Jueza «EL DE SU DEFENDIDO DRA!» — #JusticiaPorFernandoBaez 🖤 (@BloKeoBoludos) February 25, 2020

#momentobarreto una conocida entró a trabajar en estudio jurídico. El titular apoderado de banco le dijo: «llame al banco y pida hablar con legales». Y así lo hizo: «buenos días, llamo del estudio del Dr. X. Me podría comunicar con el Señor Legales por favor?» — Burbrujita (@bablblu) February 25, 2020

Y bue….yo creo q Gisela «Berreta» con esta burrada ya tiene su futuro asegurado en los medios y si no diganme como le perdonaron a Susana lo del «dinosaurio vivo»#MomentoBarreto — Cotton candy (@SilviaSihaynuez) February 25, 2020

#MomentoBarreto Mi hermana preguntando cual es el apellido de Macri 😂 — agustinx (@agusparedes04) February 25, 2020

Cuando tenía 12 años quise teñir una remera y en las instrucciones decía que había que ponerle 2 cucharadas de te, de sal . HICE UN TÉ Y LE PUSE 2 CUCHARADITAS

🤷🏼‍♀️ #MomentoBarreto — ∀ᗺ⋂Ǝ⅂∀ ⅂ƎON∀ᴚᗡ∀ (@AbuelaLeonarda) February 25, 2020

Mi momento fue en el curso de manejo.

Instructor: Si el semáforo está en verde,y se cruzan una señora y un perro, ¿qué pisas primero?

Yo: y al perro..

Instructor :Noooo Fabianaaaa

Yo: a la vieja tengo que chocar? 😳

#MomentoBarreto — Zurda Ψ (@zurdafernandez) February 25, 2020





Fuente: La Mañana de Neuquén