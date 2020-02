La Plata: una joven fue brutalmente golpeada y las cámaras de seguridad registraron el momento de la agresión

Hay tres detenidos tras la golpiza que dejó a una persona internada con traumatismo de cráneo. IMÁGENES SENSIBLES.

En la madrugada del domingo hubo piñas, patadas y una joven terminó internada inconsciente luego de que la golpearan en la cabeza cuando estaba en el piso. Esa fue la escena que se llevó a cabo en La Plata, cuando dos grupos se enfrentaron a golpes.

El feroz hecho comenzó a las 7:20 cuando dos jóvenes, de 20 años, fueron abordados en el cruce de diagonal 80 y 4. Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron que se tiraron piedras. Luego se sumaron más a participar de la golpiza, aunque no hasta el momento no ha trascendido si conocían o no a los agredidos.

En medio del enfrentamiento, una de las integrantes de la patota agarró del pelo a su víctima, la tiró al piso y la golpeó brutalmente. Posteriormente, la agresora se acercó a quien estaba inconsciente, le dio varias patadas en la cabeza y le robó el celular, mientras alrededor seguía una batalla campal. Cuando llegaron los agentes policiales detuvieron a cuatro personas.

El caso fue caratulado como “robo agravado en poblado y en banda”. Todos los detenidos fueron llevados a la comisaría Primera de La Plata, donde quedaron a disposición de la Justicia.

“Casi matan a patadas a una mujer en #LaPlata Fue en diag 80 y 4. Una mujer le pegó a otra hasta dejarla inconciente y le terminó pateando la cabeza cuando estaba tirada. Fue detenida y la víctima se recupera en el San Martín @somoslaplata“, señaló el periodista Ricardo Carugatti en Twitter.

Mientras tanto, quien fue ferozmente agredida fue trasladada de emergencia al Hospital San Martín, con traumatismo encéfalo craneano y pérdida de conocimiento. El parte médico indicó que “no hay deterioro a nivel de consciencia” y que “los exámenes complementarios fueron normales”.

Fuente: Radio Mitre