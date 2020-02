Ataque xenófobo en Chaco: “Siempre me trataron de paraguaya de m…. sólo por hablar guaraní”

La paraguaya, residente en Juan José Castelli, Chaco, fue salvajemente atacada por una pareja por el sólo hecho de ser paraguaya, según asegura.

“Volvimos de pescar, estacionamos y mi marido se fue a ponerle a la beba bajo el aire. En eso, vino el señor y me atacó por la espalda”, relató la compatriota.

El hombre de nombre David Riveros la tomó del brazo y la tiró al suelo sobre la vereda, a fin de que su esposa pudiera fácilmente atacarla con un cuchillo.

Johanna apenas pudo defenderse mientras la mujer le aplicaba varias estocadas: una en el pecho, otra en la pierna y un corte de casi ocho centímetros en el rostro.

El hecho se registró en la tarde del lunes 17 de febrero, día en que coincidentemente acumuló la denuncia número 17 contra la pareja en los 11 años que viven allá.

“Nosotros siempre sufrimos estos malos ratos, siempre me trataron de paraguaya de mierda solo porque yo hablo guaraní. Todo porque hace 11 años estoy acá y no cambia mi tonada. ”, dijo asegurando que lo que más les molesta es que no tengan el tono argentino.

La mujer señaló que su vecina le amenazó varias veces de muerte. “Me mostraba cuchillos desde su ventana y me decía ‘esto es para vos, paraguaya de mierda’. Inclusive yo hablé con la fiscal, le dije mi situación y me dijo que seguro yo luego era la buscona”, lamentó.

Gracias a la reacción de su esposo, el ataque no fue mortal. “Me iba a matar”, expresó.

Silencio de vecinos

Lo que más lamentó Johanna es que ellos están absolutamente solos allá. Contó que al principio, varios parientes fueron también a vivir en ese lugar, pero que con el tiempo regresaron al Paraguay.

“Los vecinos no quieren salir de testigos porque temen por su propia seguridad”, manifestó la mujer.

“Tenemos nuestro propio negocio, pagamos todos nuestros impuestos, tenemos todo en regla, no tengo antecedentes”, se quejó la mujer oriunda de la ciudad de Villa Elisa, según contó a EXTRA.

Quieren volver a Paraguay por temor a represalias

La pareja fue detenida, pero Johanna mencionó que de todas maneras pretende venir, debido al temor de que los argentinos salgan libres y tomen represalia sobre el hecho. “Igual la familia de ellos se queda acá, y nosotros tenemos miedo de que quieran vengarse. Estamos totalmente solos, en el Chaco”, afirmó.

Johanna contó que el temor más grande que tiene es por sus tres hijitas. “Tengo mucho miedo, mucha tristeza. Lo único que quiero es volver a mi país”, aseveró la mujer. Dijo que ya puso en venta su casa para ello.

Johanna contó que en meses más debían festejar el cumple de 15 de la mayor de sus nenas, pero que cancelaron. “Allá (Paraguay) nomás ya”, manifestó.

Fuente: Extra PY

