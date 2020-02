Paritarias docentes: desde UDPM recordaron que en marzo seguirán trabajando para corregir el achatamiento de la pirámide salarial

El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, Rubén “Grillo” Caballero, explicó el acuerdo firmado hace algunos días atrás, en conjunto con otros gremios y el gobierno educativo, en el que como ítem principal se definió un aumento de 20% al sueldo básico de los educadores.

El representante sindical, quien reemplazó a Marilú Leververg luego de su fallecimiento, indicó que desde diciembre (Luego de realizado el congreso del gremio) tenían el mandato de recomponer salarios y que ese salario sea en blanco y lo antes posible, para que también les llegue a los jubilados. Es así que luego de la negociación con los representantes del gobierno, se consiguió un incremento del 20% al básico, con el que se mueven todas las variables (zona, antigüedad) que inciden mucho en los salarios docentes. “No es lo mismo alguien que trabaja en Posadas, que alguien que está por ejemplo en San Antonio, Andresito o alguna zona rural con un 80% de zona, eso modifica mucho los salarios” remarcó.

Grillo reconoció que la grilla salarial de los trabajadores de la educación está retrasada, y eso genera las distorsiones. Ejemplificó en que, con este incremento al básico, habrá recomposiciones en el nivel superior de hasta 23 mil pesos de aumento, pero también habrá maestros de grado que van a recibir 600 pesos de aumento (a la espera de la paritaria nacional). “Por esa diferencia que hay entre un nivel y otro, nosotros dejamos plasmado en el acta, que tenemos que seguir trabajando en la grilla salarial”.

Según el representante del gremio más grande de docentes de Misiones, lo que hace este acuerdo firmado con el gobierno educativo, es achicar el achatamiento de la pirámide salarial que había. “El achatamiento (que gane lo mismo alguien con poca antigüedad que un personal con varios años) estaba de un año a diecinueve años, y ocurría que un docente que recién se inicia estaba cobrando casi lo mismo que un director. Pero con la recomposición al básico que firmamos ahora, bajamos ese achatamiento a siete años, o sea que a partir de los siete años de antigüedad, el salario ya se empieza a despegar del sueldo del docente que recién se inicia. Y la idea es seguir corrigiendo, por eso está el compromiso de volver a trabajar este punto desde marzo”.

Por otra parte, los gremios aguardan la decisión de la paritaria nacional (este 26 de febrero habría definiciones) para volver a reunirse con el gobierno de Misiones y precisar como se liquidarán los fondos que vengan de Nación. Básicamente se espera que el gobierno nacional recomponga el Incentivo Docente y que además vengan los fondos necesarios para que los docentes que no llegan con sus ingresos al piso salarial que se fije, y que debería ser superior a los 20.250 pesos que regían desde el año pasado.

“Grillo” criticó los reclamos irresponsables de algunos de sus colegas

El representante gremial de UDPM remarcó que es importante entender, a la hora de comparar sueldos entre provincias, que no se liquidan los salarios de la misma forma. “Hay jurisdicciones como la nuestra que permiten tener un segundo cargo, donde se liquida ese segundo cargo igual que el primero. Pero hay lugares donde directamente no se puede acceder a un segundo cargo, o el segundo cargo te lo pagan la mitad que el primero. Por eso es arriesgado hacer un análisis de lo que se cobra en un lugar y en otro. También hay que tener en cuenta la forma en que cada estado provincial paga esos salarios. No es lo mismo la coparticipación que recibe una provincia con regalías petroleras, que la que recibe Misiones, son todas cuestiones a tener presentes a la hora de tirar cifras”.

En ese sentido contó que observó una de las placas que andan circulando en las redes sociales, donde hay docentes que exigen unos 40 mil pesos de sueldo básico. “Eso es directamente no querer iniciar el ciclo lectivo, porque para ejemplificar yo saque el cálculo en base a lo que yo gano por tener 38 horas de nivel medio. Si tuviera un básico de 40 mil pesos, como se pide en esas placas, mi sueldo de bolsillo sería de 353 mil pesos. En conclusión, hay que ser coherentes y responsables a la hora de tirar números” cerró.

GP