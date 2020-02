“Es inexplicable porqué el gobierno no controla a los fabricantes de alimentos”, afirmó Beigbeder sobre los aumentos

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos Beigbeder , adelantó que de acuerdo a las listas de precios que recibió, en marzo los alimentos tendrán otra suba de por lo menos 10%, cuando no hay argumentos para justificar dichos incrementos.

En diálogo con Misiones Online, el representante de los comerciantes e industriales de Posadas se preguntó el porqué de las nuevas subas, estando quieto el dólar desde octubre y congeladas las tarifas desde antes de ese mes.

El también distribuidor mayorista de productos alimenticios, criticó la falta de controles que permiten que los industriales aumenten los precios, sin tener argumentos para eso. “Antes teníamos al impresentable de Moreno y ahora no tenemos a nadie, y en el gobierno de Macri tampoco había. El método de Moreno de negociar con una pistola sobre el escritorio no es democrático, pero alguien en el medio entre Moreno y la nada, tiene que haber. No encuentro explicación lógica a la falta de controles por parte del gobierno” señaló. Y sobre la inflación que eso produce, consideró que se trata de un problema que no atacó de manera correcta el gobierno de Cristina, el de Macri y ahora tampoco.

Por otra parte Beigbeder contó que en enero hubo un poco más de movimiento comercial, posiblemente porque mucha gente no se pudo ir de vacaciones y entonces consumió un poco más de lo que es un enero tradicional.

En cuanto a las expectativas por la implementación de las tarjetas alimentarias en Misiones, el comerciante dijo que hasta ahora están esperando novedades, ya que no recibieron comunicación alguna desde el gobierno. “No sabemos cómo va a llegar a Misiones, nadie se sentó a explicarnos, y nosotros representamos al comercio posadeño y tenemos injerencia en lo que pasa en la provincia”.

Igualmente consideró que cuando se aplique va a generar un poco mas de ventas. Sin embargo opinó que es necesario que no sea un programa a largo plazo, sino solo ahora como parche, y luego la gente debe poder conseguir trabajo.

En los otros rubros, dijo que el más golpeado es el de los bienes durables, que se han puesto caros y la financiación ya no le alcanza a la gente, con tarjetas que están al límite del gasto.

