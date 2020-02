Argentina negocia un nuevo programa con el FMI

El gobierno argentino avanzará en la elaboración de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según acordaron hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

El foro de ministros de Finanzas de los países integrantes del G-20 que se desarrolla este fin de semana en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, fue el ámbito de la reunión que mantuvieron el titular del Palacio de Hacienda y la directora gerente del Fondo.

En un comunicado difundido por el FMI, Georgieva afirmó que mantuvo «otro intercambio fructífero sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo para la Argentina».

«Apoyé al ministro y el liderazgo del Presidente Alberto Fernández, en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza», destacó.

Además, indicó que «sobre la base de la reciente misión del personal técnico del FMI a Buenos Aires», también se discutieron «los planes de las autoridades para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina».

En la misma linea, manifestó: «En este contexto, acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo».

«Como dije desde el principio, nuestro compromiso y enfoque están con la Argentina y su población. Queremos ver que la economía argentina se recupere de manera duradera, que se reduzca la pobreza y que las argentinas y los argentinos prosperen», concluyó Georgieva.

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman at the #G20SaudiArabia. I welcomed the Argentine authorities’ commitment to continue to deepen our engagement including through an Article IV & steps toward an IMF-supported program in the future. pic.twitter.com/GUTzMFRfFf

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 22, 2020